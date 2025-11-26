Як правильно заряджати акумулятор смартфона, щоб він не "помер" завчасно (фото)

Виробники смартфонів, такі як Apple, Samsung, Google, Huawei, рекомендують використовувати вбудовані функції, що дають змогу оптимізувати заряд батареї і тим самим продовжити термін її служби.

Відомі бренди пропонують користувачам набір інструментів, щоб акумулятори гаджетів прослужили якомога довше. Їхні рекомендації наводить видання techadvisor.com.

Apple iPhone

Функція "Оптимізована зарядка акумулятора" на iPhone призначена для скорочення часу, протягом якого акумулятор перебуває в стані інтенсивного заряду.

У деяких ситуаціях повне заряджання понад 80% затримується або взагалі не виконується. Це також залежить від місця розташування користувача, тому слід уникати перебоїв у підзарядці, наприклад, під час подорожей або відпустки.

Користувачі iPhone 15 можуть налаштувати зупинку зарядки на рівні 80%.

Google Pixel

Ця компанія також пропонує інтегрований захист акумулятора для своїх пристроїв, починаючи з Pixel 4. Функція "Адаптивна зарядка" знаходиться в розділі "Налаштування" — "Акумулятор" — "Розумний акумулятор".

Якщо ви заряджаєте пристрій після 21:00 і одночасно встановлюєте будильник на 5:00-10:00, то, прокинувшись, ви отримаєте повністю заряджений смартфон, але повна зарядка відбудеться лише незадовго до дзвінка будильника.

Усі виробники смартфонів вбудовують функції для ефективної роботи батареї Фото: Future

Samsung Galaxy

Функція зарядки акумулятора є і в деяких планшетах, таких як Galaxy Tab S6 або Galaxy Tab S7. Функція "Захист акумулятора" знаходиться в розділі "Налаштування" — "Обслуговування пристрою" — "Акумулятор". При активації функції пристрій просто визначає максимальний рівень заряду акумулятора, що дорівнює 85%.

OnePlus

В OxygenOS 10.0 є функція моніторингу акумулятора під назвою "Оптимізована зарядка". Вона активується в розділі "Налаштування" — "Акумулятор". Смартфон запам'ятовує, о котрій годині ви зазвичай прокидаєтеся вранці, і завершує критично важливий останній етап заряджання з 80 до 100% незадовго до вашого пробудження, тобто якомога пізніше.

Смартфони не варто заряджати до 100% щоразу Фото: Tom's Guide

Huawei

Функція "Розумна зарядка" доступна в EMUI 9.1 або Magic UI 2.1. Її можна ввімкнути в розділі "Налаштування" — "Акумулятор" — "Додаткові налаштування". Це означає, що заряджання пристрою зупиняється на 80% вночі і завершується тільки перед вашим пробудженням. У цьому випадку також враховується поведінка користувача і, за необхідності, налаштування будильника.

Sony Xperia

Функція "Догляд за акумулятором" доступна в налаштуваннях акумулятора багатьох моделей смартфонів цієї марки. Пристрій запам'ятовує, коли і на який час користувач під'єднує зарядний кабель, і коригує момент закінчення зарядки так, щоб він збігався з вимкненням живлення. Пристрої Sony також можна заряджати до максимального рівня заряду 80 або 90%.

Раніше ми писали, що не варто заряджати смартфон уночі. Як правило, краще уникати заряджання в нічний час, оскільки акумулятор заряджатиметься на 100%, а це може нашкодити гаджету, кажуть експерти.