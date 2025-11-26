Не только смартфоны: топ странных гаджетов Xiaomi, о которых вы не знали (фото)

Xiaomi известна своими смартфонами и фитнес-браслетами. Но мало кто знает, что техногигант выпускает буквально все. От инструментов до средств для ухода за домашними животных — компания любит эксперименты.

Эти занимательные гаджеты показывают иную сторону бренда. Инженеры готовы внедрять технологии в самые неожиданные сферы быта, пишет Gizchina.

Умный свет для туалета и аквариум

Ночник для унитаза Smart Toilet Night Light крепится прямо на чашу и включается, когда датчик фиксирует движение. Звучит странно, но предназначение у такого устройства довольно важное: с ним не нужно включать яркий свет посреди ночи, чтобы не сбивать биоритмы сна.

Подсветка для унитаза и умное мусорное ведро Xiaomi Фото: Xiaomi

Еще одно необычное устройство — портативный аквариум. Это стильный мини-резервуар со встроенным фильтром и LED-подсветкой, который без труда помещается на рабочем столе, добавляя уюта. Вдобавок Xiaomi выпустила умную кормушку для рыб (Mijia Smart Fish Feeder), которой можно управлять через приложение, и даже ручку-тестер для проверки качества воды.

Уход за собой и питомцами

В ассортименте Xiaomi есть и гаджеты для животных. Например, вакуумный грумер для собак, который одновременно расчесывает шерсть и всасывает выпавшие волоски в контейнер, избавляя дом от пуха. Для личного ухода компания предлагает не менее интересные решения: электрический набор для маникюра с зарядкой от USB-C и даже умные перчатки с подогревом, которые спасут руки в холодные зимние дни.

Компактный аквариум Xiaomi Фото: Xiaomi

Борьба с комарами и умное ведро

Для летнего времени года Xiaomi разработала умную ловушку для комаров, которая приманивает насекомых ультрафиолетом и бесшумно их засасывает. А для кухни создано умное мусорное ведро. Оно открывается по взмаху руки и умеет самостоятельно запечатывать полный пакет с мусором, избавляя владельца от неприятных запахов и контакта с отходами.

Электрическая отвертка Xiaomi и перчатки с подогревом Фото: Xiaomi

Даже обычные инструменты получили "умный" апгрейд. Электрическая отвертка в форме ручки (Electric Screwdriver Pen) способна упростить мелкий ремонт. Она выглядит как стильный аксессуар, но внутри скрывает мощный моторчик для автоматической выкрутки.

