Не тільки смартфони: топ дивних гаджетів Xiaomi, про які ви не знали (фото)

Xiaomi відома своїми смартфонами і фітнес-браслетами. Але мало хто знає, що техногігант випускає буквально все. Від інструментів до засобів для догляду за домашніми тваринами — компанія любить експерименти.

Ці цікаві гаджети показують іншу сторону бренду. Інженери готові впроваджувати технології в найнесподіваніші сфери побуту, пише Gizchina.

Розумне світло для туалету та акваріум

Нічник для унітазу Smart Toilet Night Light кріпиться прямо на чашу і вмикається, коли датчик фіксує рух. Звучить дивно, але призначення у такого пристрою досить важливе: з ним не потрібно вмикати яскраве світло посеред ночі, щоб не збивати біоритми сну.

Підсвічування для унітазу і розумне відро для сміття Xiaomi Фото: Xiaomi

Ще один незвичайний пристрій — портативний акваріум. Це стильний міні-резервуар з вбудованим фільтром і LED-підсвічуванням, який легко поміщається на робочому столі, додаючи затишку. До того ж Xiaomi випустила розумну годівницю для риб (Mijia Smart Fish Feeder), якою можна керувати через додаток, і навіть ручку-тестер для перевірки якості води.

Відео дня

Догляд за собою та улюбленцями

В асортименті Xiaomi є і гаджети для тварин. Наприклад, вакуумний грумер для собак, який одночасно розчісує шерсть і всмоктує волосинки, що випали, в контейнер, позбавляючи будинок від пуху. Для особистого догляду компанія пропонує не менш цікаві рішення: електричний набір для манікюру із зарядкою від USB-C і навіть розумні рукавички з підігрівом, які врятують руки в холодні зимові дні.

Компактний акваріум Xiaomi Фото: Xiaomi

Боротьба з комарами та розумне відро

Для літньої пори року Xiaomi розробила розумну пастку для комарів, яка приманює комах ультрафіолетом і безшумно їх засмоктує. А для кухні створено розумне відро для сміття. Воно відкривається за помахом руки і вміє самостійно запечатувати повний пакет зі сміттям, позбавляючи власника від неприємних запахів і контакту з відходами.

Електрична викрутка Xiaomi та рукавички з підігрівом Фото: Xiaomi

Навіть звичайні інструменти отримали "розумний" апгрейд. Електрична викрутка у формі ручки (Electric Screwdriver Pen) здатна спростити дрібний ремонт. Вона має вигляд стильного аксесуара, але всередині приховує потужний моторчик для автоматичної викрутки.

