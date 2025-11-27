Новый iPad mini еще не вышел, а уже успел разочаровать экспертов: что с ним не так

Компания Apple собирается представить свой новый компактный планшет iPad mini 8 в 2026 году. Ему уже обещано важное обновление – но, похоже, что старые недостатки так и не будут исправлены.

С одной стороны, iPad mini наконец-то готов получить то, чего фанаты ждали годами, пишет gizmochina.com, ссылаясь на инсайдерские утечки.

Экран нового мини-планшета станет больше – он увеличится до 8,5 или даже до 8,7 дюймов (по сравнению с 8,3-дюймовым дисплеем предшественника iPad mini 7), а вместо ЖК-дисплея будет использоваться LTPS OLED, что обеспечит более насыщенную контрастность и более точную передачу черного.

Еще Apple планирует большой шаг вперед в том, что касается технических характеристик. Новый iPad mini может получить тот же чип A19 Pro, что используется во флагманских смартфонах iPhone 17 Pro, а это означает гораздо больше возможностей, чем обычно есть у компактных планшетов. Что касается сроков, то инсайдеры утверждают, что планшет выйдет во второй половине 2026 года. Кстати, обновление iPad Air до OLED-дисплея, на которое намекали раньше, похоже, случится нескоро, – так что, если все пойдет по намеченному плану, mini 8 может стать первым компактным OLED-планшетом Apple.

Еще одно крупное обновление – усовершенствованный корпус с защитой от воды. Говорят, что Apple разработала новую акустическую систему, позволяющую отказаться от традиционных решеток динамиков. Звук будет создаваться за счет вибрации поверхности корпуса, а это уменьшит количество отверстий и повысит защиту от пыли и влаги. Так что iPad mini 8 может стать еще и первым мини-планшетом с официальным рейтингом IP-защиты.

Но есть и другая сторона медали: по всей видимости, даже после перехода на OLED-дисплей планшет iPad mini 8 сохранит частоту обновления 60 Гц. Это как бы неплохо – ведь прокрутка и ввод с помощью Apple Pencil будут такими же удобными, как сейчас. Но те, кто рассчитывал на более современный интерфейс, уже чувствуют себя разочарованными, так как в этом аспекте перемен не будет.

Не очень пока понятно, что будет с ориентацией панели. По-видимому, Apple пока не решила, будет ли OLED-дисплей в первую очередь предназначен для портретной или альбомной ориентации.

В целом, как отмечает издание, iPad mini уже набрал себе большую базу поклонников – ведь немало пользователей готовы пожертвовать некоторыми преимуществами премиум-класса ради удобства и портативности. Но все-таки с появлением OLED-дисплеев ряд экспертов ожидали, что Apple будет действовать более решительно и избавится от давних компромиссов, – в частности, частоты обновления 60 Гц. Кстати, в отличие от модели iPad Pro с двухслойными LTPO-OLED панелями, в новом mini 8, вероятно, будет более простая LTPS-OLED без ProMotion.

Пока что будущий планшет фигурирует под кодовыми названиями J510 и J511.

