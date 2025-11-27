Новий iPad mini ще не вийшов, а вже встиг розчарувати експертів: що з ним не так

Компанія Apple збирається представити свій новий компактний планшет iPad mini 8 у 2026 році. Йому вже обіцяно важливе оновлення — але, схоже, що старі недоліки так і не будуть виправлені.

З одного боку, iPad mini нарешті готовий отримати те, чого фанати чекали роками, пише gizmochina.com, посилаючись на інсайдерські витоки.

Екран нового міні-планшета стане більшим — він збільшиться до 8,5 або навіть до 8,7 дюймів (порівняно з 8,3-дюймовим дисплеєм попередника iPad mini 7), а замість РК-дисплея використовуватиметься LTPS OLED, що забезпечить більш насичену контрастність і точнішу передачу чорного.

Ще Apple планує великий крок вперед у тому, що стосується технічних характеристик. Новий iPad mini може отримати той самий чип A19 Pro, що використовується у флагманських смартфонах iPhone 17 Pro, а це означає набагато більше можливостей, ніж зазвичай є у компактних планшетів. Що стосується термінів, то інсайдери стверджують, що планшет вийде в другій половині 2026 року. До речі, оновлення iPad Air до OLED-дисплея, на яке натякали раніше, схоже, станеться нескоро, — тож, якщо все піде за наміченим планом, mini 8 може стати першим компактним OLED-планшетом Apple.

Ще одне велике оновлення — вдосконалений корпус із захистом від води. Кажуть, що Apple розробила нову акустичну систему, що дає змогу відмовитися від традиційних решіток динаміків. Звук створюватиметься за рахунок вібрації поверхні корпусу, а це зменшить кількість отворів і підвищить захист від пилу та вологи. Тож iPad mini 8 може стати ще й першим міні-планшетом з офіційним рейтингом IP-захисту.

Але є й інша сторона медалі: очевидно, навіть після переходу на OLED-дисплей планшет iPad mini 8 збереже частоту оновлення 60 Гц. Це ніби непогано — адже прокрутка і введення за допомогою Apple Pencil будуть такими ж зручними, як зараз. Але ті, хто розраховував на сучасніший інтерфейс, уже почуваються розчарованими, оскільки в цьому аспекті змін не буде.

Не дуже поки зрозуміло, що буде з орієнтацією панелі. Мабуть, Apple поки що не вирішила, чи буде OLED-дисплей насамперед призначений для портретної або альбомної орієнтації.

Загалом, як зазначає видання, iPad mini вже набрав собі чималу базу шанувальників — адже чимало користувачів готові пожертвувати деякими перевагами преміум-класу заради зручності та портативності. Але все ж таки з появою OLED-дисплеїв низка експертів очікували, що Apple діятиме рішучіше і позбудеться давніх компромісів, — зокрема, частоти оновлення 60 Гц. До речі, на відміну від моделі iPad Pro з двошаровими LTPO-OLED панелями, у новому mini 8, ймовірно, буде простіша LTPS-OLED без ProMotion.

Поки що майбутній планшет фігурує під кодовими назвами J510 і J511.

