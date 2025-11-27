Конец эпохи Samsung: почему iPhone захватывает лидерство на рынке смартфонов (фото)

Похоже, что в этом году Apple станет крупнейшим производителем телефонов в мире, сместив Samsung на вторую позицию. Эксперты предрекают, что американская корпорация закрепится на вершине надолго.

Успех линейки iPhone 17 позволил Apple претендовать на первое место впервые за более чем десять лет. Об этом говорят данные отчета Counterpoint Research, пишет PhoneArena.

Согласно аналитике, по итогам 2025 года продажи iPhone вырастут на 10%. Для сравнения, поставки смартфонов Samsung увеличатся лишь на 4,6%. Обе компании опережают общие темпы роста мобильного рынка, который, как ожидается, расширится на 3,3%. Эксперты Counterpoint прогнозируют, что по итогам года доля Apple достигнет 19,4%, что обеспечит ей лидерство. В последний раз купертиновцы занимали верхнюю строчку рейтинга в далеком 2011 году.

Причины потери доли рынка

Samsung ежегодно выпускает отличные флагманы, и серия Galaxy S25 не стала исключением. Но к сожалению, в последние годы южнокорейский производитель дает фанатам только необходимый минимум апгрейдов, особо не стараясь над инновациям. Камеры почти не меняются уже который год, дизайн стагнирует, а одни лишь новые процессоры мало кого стимулируют переходить с S24 и S23, которые на практике не устарели. С одной стороны, покупатели получают знакомую проверенную формулу в каждом поколении. С другой, интереса такие смартфоны вызывают с каждым годом все меньше.

Впрочем, позиции Samsung все еще весьма сильны в бюджетном сегменте. А технологические новшества тоже присутствуют, но в другой нише. Складной Galaxy Z Fold 7 стал своего рода хитом благодаря современному дизайну и мощной начинке, заставив компанию пересмотреть прогнозы продаж гибких устройств в большую сторону.

Аналитик Counterpoint Ян Ван также указывает "переломный момент" в цикле замены устройств. Сейчас активно обновляют гаджеты те пользователи, которые покупали смартфоны во время бума пандемии COVID-19. По его словам, важную роль играет вторичный рынок: с 2023 года по второй квартал 2025 года было продано 358 миллионов подержанных iPhone. Владельцы этих аппаратов теперь готовы переходить на актуальные модели.

Имеет место и смена потребительских настроений. Люди больше не хотят покупать слегка улучшенные версии прошлогодних гаджетов — им нужны более смелые и свежие решения. И похоже, что линейка iPhone 17 дала рынку именно это.

Несмотря на споры вокруг редизайна iPhone 17 Pro, модель расходится огромными тиражами. Покупателям наскучил старый облик "айфонов", и даже умеренные изменения подстегнули спрос. Причем iPhone Air, несмотря на свою слабую популярность, возможно, помог выделиться базовому iPhone 17 на своем фоне — теперь это лучший вариант в серии по соотношению цены и качества.

Долгосрочное доминирование

Считается, что это не разовый успех. Не исключено, что Apple сохранит звание крупнейшего бренда смартфонов как минимум до 2029 года. Этому тренду поспособствуют будущие релизы: в следующем году ожидается выход улучшенного бюджетного iPhone 17e и первого складного iPhone, а в 2027 году компания планирует представить переработанный дизайн своих флагманов.

В частности, есть слухи, что iPhone 18 может получить датчик Face ID, спрятанный под экран. А к 2027 году инженеры из Купертино могут презентовать полностью стеклянный смартфон версии Pro.

Ранее сообщалось, что названы лучшие недорогие смартфоны 2025 года. Современный рынок смартфонов огромный и разнообразный, и каждый производитель старается привлечь внимание потенциального покупателя то ультратонким корпусом, то супермощной батареей. Бывает сложно разобраться, где реальная выгода, а где – просто удачный маркетинговый ход.