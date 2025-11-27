Кінець епохи Samsung: чому iPhone захоплює лідерство на ринку смартфонів (фото)

Схоже, що цього року Apple стане найбільшим виробником телефонів у світі, змістивши Samsung на другу позицію. Експерти пророкують, що американська корпорація закріпиться на вершині надовго.

Успіх лінійки iPhone 17 дозволив Apple претендувати на перше місце вперше за більш ніж десять років. Про це свідчать дані звіту Counterpoint Research, пише PhoneArena.

Згідно з аналітикою, за підсумками 2025 року продажі iPhone зростуть на 10%. Для порівняння, поставки смартфонів Samsung збільшаться лише на 4,6%. Обидві компанії випереджають загальні темпи зростання мобільного ринку, який, як очікується, розшириться на 3,3%. Експерти Counterpoint прогнозують, що за підсумками року частка Apple досягне 19,4%, що забезпечить їй лідерство. Востаннє купертинівці посідали верхню сходинку рейтингу в далекому 2011 році.

Причини втрати частки ринку

Samsung щорічно випускає чудові флагмани, і серія Galaxy S25 не стала винятком. Але на жаль, останніми роками південнокорейський виробник дає фанатам тільки необхідний мінімум апгрейдів, особливо не стараючись над інноваціями. Камери майже не змінюються вже котрий рік, дизайн стагнує, а одні лише нові процесори мало кого стимулюють переходити з S24 і S23, які на практиці не застаріли. З одного боку, покупці отримують знайому перевірену формулу в кожному поколінні. З іншого, інтересу такі смартфони викликають з кожним роком все менше.

Втім, позиції Samsung все ще дуже сильні в бюджетному сегменті. А технологічні нововведення теж присутні, але в іншій ніші. Складаний Galaxy Z Fold 7 став свого роду хітом завдяки сучасному дизайну і потужній начинці, змусивши компанію переглянути прогнози продажів гнучких пристроїв у більший бік.

Аналітик Counterpoint Ян Ван також вказує на "переломний момент" у циклі заміни пристроїв. Зараз активно оновлюють гаджети ті користувачі, які купували смартфони під час буму пандемії COVID-19. За його словами, важливу роль відіграє вторинний ринок: з 2023 року до другого кварталу 2025 року було продано 358 мільйонів старих iPhone. Власники цих апаратів тепер готові переходити на актуальні моделі.

Має місце і зміна споживчих настроїв. Люди більше не хочуть купувати злегка поліпшені версії торішніх ґаджетів — їм потрібні сміливіші та свіжіші рішення. І схоже, що лінійка iPhone 17 дала ринку саме це.

Незважаючи на суперечки навколо редизайну iPhone 17 Pro, модель розходиться величезними тиражами. Покупцям набрид старий вигляд "айфонів", і навіть помірні зміни підстьобнули попит. Причому iPhone Air, незважаючи на свою слабку популярність, можливо, допоміг виділитися базовому iPhone 17 на своєму тлі — тепер це найкращий варіант у серії за співвідношенням ціни та якості.

Довгострокове домінування

Вважається, що це не разовий успіх. Не виключено, що Apple збереже звання найбільшого бренду смартфонів щонайменше до 2029 року. Цьому тренду посприяють майбутні релізи: наступного року очікується вихід поліпшеного бюджетного iPhone 17e і першого складного iPhone, а 2027 року компанія планує представити перероблений дизайн своїх флагманів.

Зокрема, є чутки, що iPhone 18 може отримати датчик Face ID, захований під екран. А до 2027 року інженери з Купертіно можуть презентувати повністю скляний смартфон версії Pro.

Раніше повідомлялося, що названо найкращі недорогі смартфони 2025 року. Сучасний ринок смартфонів величезний і різноманітний, і кожен виробник намагається привернути увагу потенційного покупця то ультратонким корпусом, то суперпотужною батареєю. Буває складно розібратися, де реальна вигода, а де — просто вдалий маркетинговий хід.