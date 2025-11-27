Не спешите выбрасывать эти смартфоны: какие Samsung Galaxy наконец-то получат обновление

Смартфоны линейки Galaxy A24 и 4G-версии A17, A15 и A16 вскоре получат обновление One UI 8.

Модель A24 получит обновление впервые, а LTE-версии A17, A16 и A15 догонят своих 5G-аналогов, пишет sammobile.com.

Samsung начала выпускать обновление One UI 8 для нескольких своих бюджетных смартфонов серии Galaxy A: Galaxy A24, A17, A16 и A15. Galaxy A24 получает обновление впервые, в то время как LTE-версии A17, A16 и A15 теперь догоняют, после более раннего обновления для 5G-аналогов.

5G-версии Galaxy A15, A16 и A17 были обновлены до One UI 8 еще в начале октября этого года, поэтому владельцам LTE-версий пришлось долго ждать. Тем не менее, важно то, что обновление уже вышло, хотя до его выхода на всех рынках, где были выпущены телефоны, потребуется еще несколько дней, предупреждают авторы материала.

На момент написания новости все четыре устройства в Южной Корее получили One UI 8.

Обновление содержит версии прошивки A245NKSU7EYK1, A175NKSU1BYK2, A165NKSU3CYK1 и A155NKSU6CYK1 для моделей A24, A17, A16 и A15 соответственно. Чтобы загрузить обновление, нужно перейти в меню "Настройки" — "Обновление ПО" телефона и нажать "Загрузить и установить".

