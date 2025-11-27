В Украине работает спутниковая связь Starlink на смартфонах: как воспользоваться

В сети Kyivstar-SpaceX зарегистрировались 304 000 пользователей из Украины. Они получили и отправили десятки тысяч SMS, сообщил президент "Киевстара" Александр Комаров.

Украинцы смогут воспользоваться технологией Direct to Cell для отправки SMS-сообщений. С 2026 года абоненты оператора "Киевстар" смогут совершать звонки.

На своей Facebook-странице Александр Комаров написал, что для Украины связь через спутники поможет во время блэкаутов. Он отметил, что в пиковые периоды нагрузка Starlink Direct to Cell будет служить запасным вариантом связи. Технологией стоит воспользоваться всем, кто попадает в зоны, где нет покрытия мобильной сети.

Как подключиться к Starlink Direct to Cell

По словам Комарова, достаточно иметь смартфон с поддержкой 4G (LTE), SIM-карту компании "Киевстар" и выйти на открытое пространство, так как постройки, высокие деревья и прочие преграды делают сигнал нестабильным.

"Еще в декабре прошлого года, когда "Киевстар" подписывал соглашение со Starlink, на орбите было 60 спутников, сейчас уже более 650. С каждым новым запуском пропускная способность сети растет, а технология эволюционирует", — написал топ-менеджер.

Через Starlink Direct to Cell можно отправлять SMS, а следующий этап – голосовые звонки и мобильный интернет, подчеркнул в своем посте Комаров.

Ранее мы писали о том, что в Украине можно будет общаться и без мобильной связи. Оператор "Киевстар" первым в Европе внедрил технологию Starlink Direct to Cell. Теперь абоненты смогут отправлять сообщения даже там, где полностью отсутствует сигнал мобильной сети. Это критически важно в условиях блэкаутов.