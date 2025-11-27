В Україні працює супутниковий зв'язок Starlink на смартфонах: як скористатися

У мережі Kyivstar-SpaceX зареєструвалися 304 000 користувачів з України. Вони отримали і відправили десятки тисяч SMS, повідомив президент "Київстару" Олександр Комаров.

Українці зможуть скористатися технологією Direct to Cell для надсилання SMS-повідомлень. З 2026 року абоненти оператора "Київстар" зможуть здійснювати дзвінки.

На своїй Facebook-сторінці Олександр Комаров написав, що для України зв'язок через супутники допоможе під час блекаутів. Він зазначив, що в пікові періоди навантаження Starlink Direct to Cell слугуватиме запасним варіантом зв'язку. Технологією варто скористатися всім, хто потрапляє в зони, де немає покриття мобільної мережі.

Як підключитися до Starlink Direct to Cell

За словами Комарова, достатньо мати смартфон із підтримкою 4G (LTE), SIM-картку компанії "Київстар" і вийти на відкритий простір, оскільки споруди, високі дерева та інші перешкоди роблять сигнал нестабільним.

"Ще в грудні минулого року, коли "Київстар" підписував угоду зі Starlink, на орбіті було 60 супутників, зараз уже понад 650. З кожним новим запуском пропускна здатність мережі зростає, а технологія еволюціонує", — написав топ-менеджер.

Через Starlink Direct to Cell можна надсилати SMS, а наступний етап — голосові дзвінки та мобільний інтернет, підкреслив у своєму пості Комаров.

Раніше ми писали про те, що в Україні можна буде спілкуватися і без мобільного зв'язку. Оператор "Київстар" першим у Європі впровадив технологію Starlink Direct to Cell. Тепер абоненти зможуть відправляти повідомлення навіть там, де повністю відсутній сигнал мобільної мережі. Це критично важливо в умовах блекаутів.