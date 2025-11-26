Дзвінки та SMS без мобільного зв'язку в Україні: як працює технологія Direct to Cell (фото)

Нещодавно стало відомо, що в Україні можна буде підтримувати зв'язок навіть тоді, коли стільниковий оператор не зможе його надати своїм абонентам через блекаут. Фокус розповідає, як працює супутникова технологія від Starlink.

Компанія "Київстар" нещодавно оголосила про впровадження Direct to Cell на території України. Це означає, що користувачі зможуть надсилати повідомлення, навіть якщо мобільний зв'язок не працює, наприклад, в умовах блекауту. Про те, як функціонує технологія, розповідаємо нижче.

Що таке Direct to Cell

Direct to Cell надає зв'язок 4G. Технологія працює на телефонах з LTE там, де взагалі немає стільникового зв'язку і багато відкритого простору. Супутники Direct to Cell дають змогу людям телефонувати, обмінюватися повідомленнями та іншим контентом з будь-якої точки світу. Так, з 2024 року абоненти отримали можливість надсилати та отримувати SMS-повідомлення, з 2025 року вони можуть надсилати різноманітні дані та IoT, а також здійснювати та приймати дзвінки. При цьому заміна обладнання та прошивки, або встановлення спеціальних додатків на смартфони, не потрібні.

Відео дня

Принцип роботи Direct to Cell Фото: Starlink

Як працює Direct to Cell

Технологія працює на п'яти континентах. Супутники Starlink з підтримкою Direct to Cell оснащені модемами eNodeB, які є аналогами стільникових веж, але перебувають при цьому в космосі. Вони також мають антени з фазованою решіткою, щоб легко підключатися через лазери до пристроїв у будь-якій точці Землі. У підсумку, провайдер супутникового зв'язку Starlink інтегрується в мобільні мережі будь-якого мобільного оператора як звичайний роумінговий партнер.

Згідно з даними компанії Starlink, понад 50% суші у світі залишається поза зоною покриття стільниковим зв'язком. Starlink готова це виправити, розширюючи угруповання супутників Direct to Cell наступного покоління і налагоджуючи співпрацю з мобільними операторами в усьому світі, щоб люди не залишалися без зв'язку, коли він необхідний, як, наприклад, в Україні під час блекаутів.

Раніше супутники доставляли на орбіту ракети Falcon 9, а тепер — багаторазові ракети-носії Starship. Опиняючись на орбіті, супутники одразу ж підключаються до угруповання Starlink, що складається з більш ніж 8000 супутників, через систему лазерного зв'язку, щоб забезпечити покриття у найвіддаленіших куточках планети, або там, де зв'язок не працює з технічних причин.

Супутники Starlink на орбіті Фото: Facebook

Що дасть Direct to Cell українцям

У 2025 році українці зможуть тільки приймати і відправляти SMS-повідомлення. Однак оператор "Київстар" обіцяє, що починаючи з 2026 року абоненти отримають можливість здійснювати голосові дзвінки, а також користуватися всіма перевагами мобільного інтернету.

Переваги Прямий на мобільний:

не потребує спеціального та додаткового обладнання.

Сумісний зі стандартними модемами CAT-1, CAT-1 Bis і CAT-4.

Можливість підключитися через партнерів Starlink у низці країн світу з 2025 р.

Модем повинен підтримувати необхідні в країні обслуговування діапазони частот і відповідати специфікації 3GPP (версії 10 або пізнішої).

Стільникові оператори, що підтримують Direct to Cell:

"Київстар" (Україна)

T-Mobile (США)

Optus (Австралія)

Telstra (Австралія)

Rogers (Канада)

One NZ (Нова Зеландія)

KDDI (Японія)

Salt (Швейцарія)

Entel (Чилі)

Entel (Перу).

Раніше ми писали про те, як правильно заряджати акумулятор смартфона. Виробники смартфонів, такі як Apple, Samsung, Google, Huawei, рекомендують використовувати вбудовані функції, що дають змогу оптимізувати заряд батареї і тим самим продовжити термін її служби.