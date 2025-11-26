Звонки и SMS без мобильной связи в Украине: как работает технология Direct to Cell (фото)

Недавно стало известно, что в Украине можно будет поддерживать связь даже тогда, когда сотовый оператор не сможет ее предоставить своим абонентам по причине блекаута. Фокус рассказывает, как работает спутниковая технология от Starlink.

Компания "Киевстар" недавно объявил о внедрении Direct to Cell на территории Украины. Это означает, что пользователи смогут отправлять сообщения, даже если мобильная связь не работает, например, в условиях блэкаута. О том, как функционирует технология, рассказываем ниже.

Что такое Direct to Cell

Direct to Cell предоставляет связь 4G. Технология работает на телефонах с LTE там, где вообще нет сотовой связи и много открытого пространства. Спутники Direct to Cell позволяют людям звонить, обмениваться сообщениями и другим контентом из любой точки мира. Так, с 2024 года абоненты получили возможность отправлять и получать SMS-сообщения, с 2025 года они могут отправлять различные данные и IoT, а также совершать и принимать звонки. При этом замена оборудования и прошивки, или установка специальных приложений на смартфоны, не требуются.

Принцип работы Direct to Cell Фото: Starlink

Как работает Direct to Cell

Технология работает на пяти континентах. Спутники Starlink с поддержкой Direct to Cell оснащены модемами eNodeB, которые являются аналогами сотовых вышек, но находятся при этом в космосе. Они также располагают антеннами с фазированной решеткой, чтобы легко подключаться через лазеры к устройствам в любой точке Земли. В итоге, провайдер спутниковой связи Starlink интегрируется в мобильные сети любого мобильного оператора как обычный роуминговый партнер.

Согласно данным компании Starlink, более 50% суши в мире остается вне зоны покрытия сотовой связью. Starlink готова это исправить, расширяя группировку спутников Direct to Cell следующего поколения и налаживая сотрудничество с мобильными операторами по всему миру, чтобы люди не оставались без связи, когда она необходима, как, к примеру, в Украине во время блэкаутов.

Раньше спутники доставляли на орбиту ракеты Falcon 9, а теперь — многоразовые ракеты-носители Starship. Оказываясь на орбите, спутники сразу же подключаются к группировке Starlink, состоящей из более чем 8000 спутников, через систему лазерной связи, чтобы обеспечить покрытие в самых отдаленных уголках планеты, или там, где связь не работает по техническим причинам.

Спутники Starlink на орбите Фото: Facebook

Что даст Direct to Cell украинцам

В 2025 году украинцы смогут только принимать и отправлять SMS-сообщения. Однако оператор "Киевстар" обещает, что начиная с 2026 года абоненты получат возможность совершать голосовые звонки, а также пользоваться всеми преимуществами мобильного интернета.

Преимущества Direct to Cell:

не требует специального и дополнительного оборудования.

Совместим со стандартными модемами CAT-1, CAT-1 Bis и CAT-4.

Возможность подключиться через партнеров Starlink в ряде стран мира с 2025 г.

Модем должен поддерживать требуемые в стране обслуживания диапазоны частот и соответствовать спецификации 3GPP (версии 10 или более поздней).

Сотовые операторы, поддерживающие Direct to Cell:

"Киевстар" (Украина)

T-Mobile (США)

Optus (Австралия)

Telstra (Австралия)

Rogers (Канада)

One NZ (Новая Зеландия)

KDDI (Япония)

Salt (Швейцария)

Entel (Чили)

Entel (Перу).

