Не поспішайте викидати ці смартфони: які Samsung Galaxy нарешті отримають оновлення

Смартфони лінійки Galaxy A24 і 4G-версії A17, A15 і A16 незабаром отримають оновлення One UI 8.

Модель A24 отримає оновлення вперше, а LTE-версії A17, A16 і A15 наздоженуть своїх 5G-аналогів, пише sammobile.com.

Samsung почала випускати оновлення One UI 8 для кількох своїх бюджетних смартфонів серії Galaxy A: Galaxy A24, A17, A16 і A15. Galaxy A24 отримує оновлення вперше, тоді як LTE-версії A17, A16 і A15 тепер наздоганяють, після більш раннього оновлення для 5G-аналогів.

5G-версії Galaxy A15, A16 і A17 були оновлені до One UI 8 ще на початку жовтня цього року, тому власникам LTE-версій довелося довго чекати. Проте важливо те, що оновлення вже вийшло, хоча до його виходу на всіх ринках, де були випущені телефони, буде потрібно ще кілька днів, попереджають автори матеріалу.

На момент написання новини всі чотири пристрої в Південній Кореї отримали One UI 8.

Оновлення містить версії прошивки A245NKSU7EYK1, A175NKSU1BYK2, A165NKSU3CYK1 та A155NKSU6CYK1 для моделей A24, A17, A16 та A15 відповідно. Щоб завантажити оновлення, потрібно перейти в меню "Налаштування" — "Оновлення ПЗ" телефону і натиснути "Завантажити та встановити".

