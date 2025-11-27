В Швейцарии установили солнечную панель "гармошкой" размером с 3 футбольных поля (фото)
Солнечная крыша в Утендорфе (Швейцария), установленная компанией dhp Technology, покрывает площадь более 20 000 кв. м (примерно три футбольных поля) и генерирует энергию для 700 домов.
Эта конструкция установила мировой рекорд, ведь она признана самой большой в мире складной солнечной крышей, пишет издание worldrecordacademy.org.
Многофункциональный навес установлен над бассейнами бассейнами очистных сооружений сточных вод и зонами их обслуживания. Он позволяет перепрофилировать существующую территорию для производства возобновляемой электроэнергии.
Складная солнечная крыша Uetendorf, являющаяся ярким примером энергетических инноваций, охватывает площадь 20 000 кв. м, что примерно эквивалентно трем стандартным футбольным полям. Установленная мощность этой необычной электростанции составляет 3 МВт в пике. Прогнозируемая годовая выработка электроэнергии значительна и составляет от 3,0 до 3,4 ГВт⋅ч, что эквивалентно ежегодному электроснабжению примерно 700 домов.
"Запуск крупнейшей в мире складной солнечной кровельной системы в Утендорфе — это огромный шаг в развитии решений в области возобновляемой энергетики. Крыша, размером с три футбольных поля, спроектирована так, чтобы легко интегрироваться в существующие промышленные и муниципальные объекты", — говорится в журнале Sustainability Magazine.
Для регионов с дефицитом земельных ресурсов вертикальное строительство или строительство над существующими сооружениями является привлекательным вариантом. Проект в Утендорфе использует пространство над очистными бассейнами, превращая территорию в источник возобновляемой энергии.
