В Швейцарии установили солнечную панель "гармошкой" размером с 3 футбольных поля (фото)

Солнечная крыша в Утендорфе (Швейцария), установленная компанией dhp Technology, покрывает площадь более 20 000 кв. м (примерно три футбольных поля) и генерирует энергию для 700 домов.

Эта конструкция установила мировой рекорд, ведь она признана самой большой в мире складной солнечной крышей, пишет издание worldrecordacademy.org.

Многофункциональный навес установлен над бассейнами бассейнами очистных сооружений сточных вод и зонами их обслуживания. Он позволяет перепрофилировать существующую территорию для производства возобновляемой электроэнергии.

Складная солнечная крыша Uetendorf Фото: dhp Technology

Складная солнечная крыша Uetendorf, являющаяся ярким примером энергетических инноваций, охватывает площадь 20 000 кв. м, что примерно эквивалентно трем стандартным футбольным полям. Установленная мощность этой необычной электростанции составляет 3 МВт в пике. Прогнозируемая годовая выработка электроэнергии значительна и составляет от 3,0 до 3,4 ГВт⋅ч, что эквивалентно ежегодному электроснабжению примерно 700 домов.

Складная солнечная крыша размером 20 000 кв. м Фото: dhp Technology

"Запуск крупнейшей в мире складной солнечной кровельной системы в Утендорфе — это огромный шаг в развитии решений в области возобновляемой энергетики. Крыша, размером с три футбольных поля, спроектирована так, чтобы легко интегрироваться в существующие промышленные и муниципальные объекты", — говорится в журнале Sustainability Magazine.

Для регионов с дефицитом земельных ресурсов вертикальное строительство или строительство над существующими сооружениями является привлекательным вариантом. Проект в Утендорфе использует пространство над очистными бассейнами, превращая территорию в источник возобновляемой энергии.

