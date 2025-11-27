У Швейцарії встановили сонячну панель "гармошкою" розміром із 3 футбольних поля (фото)

Сонячний дах в Утендорфі (Швейцарія), встановлений компанією dhp Technology, покриває площу понад 20 000 кв. м (приблизно три футбольних поля) і генерує енергію для 700 будинків.

Ця конструкція встановила світовий рекорд, адже вона визнана найбільшим у світі складним сонячним дахом, пише видання worldrecordacademy.org.

Багатофункціональний навіс встановлений над басейнами басейнами очисних споруд стічних вод і зонами їх обслуговування. Він дає змогу перепрофілювати наявну територію для виробництва відновлюваної електроенергії.

Складаний сонячний дах Uetendorf Фото: dhp Technology

Складний сонячний дах Uetendorf, що є яскравим прикладом енергетичних інновацій, охоплює площу 20 000 кв. м, що приблизно еквівалентно трьом стандартним футбольним полям. Встановлена потужність цієї незвичайної електростанції становить 3 МВт у піку. Прогнозоване річне вироблення електроенергії є значним і становить від 3,0 до 3,4 ГВт⋅год, що еквівалентно щорічному електропостачанню приблизно 700 будинків.

Відео дня

Складний сонячний дах розміром 20 000 кв. м Фото: dhp Technology

"Запуск найбільшої у світі складної сонячної покрівельної системи в Утендорфі — це величезний крок у розвитку рішень у галузі відновлюваної енергетики. Дах, розміром з три футбольних поля, спроектований так, щоб легко інтегруватися в існуючі промислові та муніципальні об'єкти", — йдеться в журналі Sustainability Magazine.

Для регіонів із дефіцитом земельних ресурсів вертикальне будівництво або будівництво над наявними спорудами є привабливим варіантом. Проєкт в Утендорфі використовує простір над очисними басейнами, перетворюючи територію на джерело відновлюваної енергії.

Раніше ми писали про те, що ціла країна повністю перейшла на сонячні панелі. Ватикан, резиденція Папи Римського, стає першою державою, яка повністю перейшла на сонячну енергію, використовуючи агровольтаїку.