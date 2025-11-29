Как продлить работу смартфона при блэкауте: 12 важных настроек Android (фото)

В условиях отключений каждый процент заряда аккумулятора приобретает особую ценность. Существуют параметры, оптимизация которых позволит гаджету продержаться дольше без подключения к розетке.

Даже современные устройства с емкими батареями могут быстро разряжаться из-за фоновых процессов и избыточной производительности, пишет ZDNet. Эксперты издания поделились списком функций, которые стоит настроить для максимальной автономности.

Экран и визуальные эффекты

Дисплей потребляет больше всего энергии. В первую очередь рекомендуется отключить функцию Always-On Display, отображающую часы на темном заблокированном экране. Несмотря на заверения производителей об энергоэффективности, эта опция заметно истощает ресурс аккумулятора.

Также стоит перевести интерфейс в темный режим. На смартфонах с OLED-матрицами это позволяет отключать черные пиксели, существенно экономя заряд. Не лишним будет снизить частоту обновления экрана до стандартных 60 Гц (если поддерживаются 90 или 120 Гц) и уменьшить время автоблокировки дисплея до минимума (например, 15 или 30 секунд).

Функция Always-On Display Фото: Соцсети

Системная оптимизация

Важно активировать функцию Adaptive Battery ("Адаптивное энергопотребление"). Система анализирует привычки владельца и ограничивает ресурсы для редко используемых программ. В критических ситуациях специалисты советуют сразу включать режим энергосбережения, который комплексно ограничивает фоновую активность, визуальные эффекты и снижает производительность процессора.

Связь и лишние процессы

Старые и неиспользуемые аккаунты часто продолжают синхронизироваться в фоне, расходуя ресурсы. Их следует удалить в настройках. Также имеет смысл провести ревизию уведомлений и запретить второстепенным приложениям постоянно будить смартфон. Если беспроводные модули (Bluetooth, Wi-Fi, GPS) не нужны прямо сейчас, их лучше отключить.

Ассистент Gemini, всегда ожидающий команды Hey Google Фото: Cкриншот

Звук и ассистенты

Вибрация и звуки при наборе текста создают приятный тактильный отклик, но заставляют вибромотор работать постоянно, тратя энергию. Отключение тактильной отдачи клавиатуры — простой способ сэкономить заряд. Кроме того, если голосовой помощник не используется постоянно, стоит деактивировать функцию распознавания команды "Hey Google", чтобы микрофон перестал работать в режиме ожидания.

Ранее сообщалось, как правильно заряжать аккумулятор смартфона. Производители смартфонов, такие как Apple, Samsung, Google, Huawei, рекомендуют использовать встроенные функции, позволяющие оптимизировать заряд батареи и тем самым продлить срок ее службы.