Як продовжити роботу смартфона під час блекауту: 12 важливих налаштувань Android (фото)

В умовах відключень кожен відсоток заряду акумулятора набуває особливої цінності. Існують параметри, оптимізація яких дасть змогу гаджету протриматися довше без підключення до розетки.

Навіть сучасні пристрої з ємними батареями можуть швидко розряджатися через фонові процеси та надмірну продуктивність, пише ZDNet. Експерти видання поділилися списком функцій, які варто налаштувати для максимальної автономності.

Екран і візуальні ефекти

Дисплей споживає найбільше енергії. Насамперед рекомендується відключити функцію Always-On Display, що відображає годинник на темному заблокованому екрані. Незважаючи на запевнення виробників про енергоефективність, ця опція помітно виснажує ресурс акумулятора.

Також варто перевести інтерфейс у темний режим. На смартфонах з OLED-матрицями це дає змогу вимикати чорні пікселі, істотно заощаджуючи заряд. Не зайвим буде знизити частоту оновлення екрана до стандартних 60 Гц (якщо підтримуються 90 або 120 Гц) і зменшити час автоблокування дисплея до мінімуму (наприклад, 15 або 30 секунд).

Відео дня

Функція Always-On Display Фото: Соцмережi

Системна оптимізація

Важливо активувати функцію Adaptive Battery ("Адаптивне енергоспоживання"). Система аналізує звички власника й обмежує ресурси для програм, які використовуються рідко. У критичних ситуаціях фахівці радять одразу вмикати режим енергозбереження, який комплексно обмежує фонову активність, візуальні ефекти та знижує продуктивність процесора.

Зв'язок і зайві процеси

Старі та невикористовувані акаунти часто продовжують синхронізуватися у фоні, витрачаючи ресурси. Їх слід видалити в налаштуваннях. Також має сенс провести ревізію сповіщень і заборонити другорядним додаткам постійно будити смартфон. Якщо бездротові модулі (Bluetooth, Wi-Fi, GPS) не потрібні просто зараз, їх краще відключити.

Асистент Gemini, який завжди очікує команди Hey Google Фото: Cкриншот

Звук і асистенти

Вібрація і звуки під час набору тексту створюють приємний тактильний відгук, але змушують вібромотор працювати постійно, витрачаючи енергію. Вимкнення тактильної віддачі клавіатури — простий спосіб заощадити заряд. Крім того, якщо голосовий помічник не використовується постійно, варто деактивувати функцію розпізнавання команди "Hey Google", щоб мікрофон перестав працювати в режимі очікування.

Раніше повідомлялося, як правильно заряджати акумулятор смартфона. Виробники смартфонів, такі як Apple, Samsung, Google, Huawei, рекомендують використовувати вбудовані функції, що дають змогу оптимізувати заряд батареї і тим самим продовжити термін її служби.