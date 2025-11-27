Новая батарея решает главную проблему электрокаров и "предсказывает будущее" (фото)

На техновыставке MWC Doha 2025 дебютировала система, способная с высокой точностью прогнозировать износ аккумуляторов и оптимизировать нагрузку на энергетическую инфраструктуру.

Разработка, созданная командой из Катара совместно с инженерами Texas A&M University at Qatar, призвана устранить непредсказуемость старения источников питания в электротранспорте, пишет журналист Telegram-канала "Аишка".

В основе инновации лежит архитектура PINN (Physics-Informed Neural Networks) — нейросети, "информированные" физикой. Создатели интегрировали фундаментальные уравнения деградации литий-ионных элементов непосредственно в структуру модели. Сеть обучают таким образом, чтобы ее выводы строго соответствовали физическим законам, даже при работе с незнакомыми данными.

Система получает информацию с датчиков: напряжение, силу тока, температуру и историю циклов зарядки. На базе этих данных алгоритм оценивает текущее "здоровье" ячейки и строит прогноз ее ресурса на годы вперед. Первые испытания успешно прошли на серийном электромобиле, а в будущем авторы планируют встроить решение прямо в систему управления батареей (BMS) и телематику машин.

"Технология пытается решить одну из болей владельцев электрокаров, чтобы те знали, когда аккумулятор начнет деградировать и сколько ему осталось жить", — поясняет эксперт.

Оборудование для оценки здоровья батарея

Умное управление зарядками

Помимо диагностики батарей, та же команда представила модель для предсказания поведения зарядных станций. ИИ анализирует короткие фрагменты данных и определяет, как будет меняться ток, сколько времени займет сессия зарядки и какая нагрузка ляжет на электросеть через 5–10 минут. Это позволит эффективнее балансировать городскую энергосистему.

Хотя сейчас технология сфокусирована на электрокарах, разработчики видят потенциал для ее применения в электросамокатах, ноутбуках и смартфонах. Подобные решения становятся трендом: ранее инженеры из Калифорнии уже показывали алгоритмы, которые точнее рассчитывают запас хода, подстраиваясь под погоду и стиль вождения.

Ранее сообщалось, что китайские аккумуляторы для электромобилей увеличат запас хода до 1000 км. Китайская компания GAC представила пилотную линию по производству твердотельных аккумуляторов емкостью 60 А·ч, которые могут удвоить запас хода электрокаров.