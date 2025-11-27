Нова батарея вирішує головну проблему електрокарів і "пророкує майбутнє" (фото)

На техновиставці MWC Doha 2025 дебютувала система, здатна з високою точністю прогнозувати знос акумуляторів і оптимізувати навантаження на енергетичну інфраструктуру.

Розробка, створена командою з Катару спільно з інженерами Texas A&M University at Qatar, покликана усунути непередбачуваність старіння джерел живлення в електротранспорті, пише журналіст Telegram-каналу "Аішка".

В основі інновації лежить архітектура PINN (Physics-Informed Neural Networks) — нейромережі, "інформовані" фізикою. Творці інтегрували фундаментальні рівняння деградації літій-іонних елементів безпосередньо в структуру моделі. Мережу навчають таким чином, щоб її висновки строго відповідали фізичним законам, навіть під час роботи з незнайомими даними.

Система отримує інформацію з датчиків: напругу, силу струму, температуру та історію циклів зарядки. На базі цих даних алгоритм оцінює поточне "здоров'я" осередку і будує прогноз його ресурсу на роки вперед. Перші випробування успішно пройшли на серійному електромобілі, а в майбутньому автори планують вбудувати рішення прямо в систему управління батареєю (BMS) і телематику машин.

"Технологія намагається вирішити один із болів власників електрокарів, щоб ті знали, коли акумулятор почне деградувати і скільки йому залишилося жити", — пояснює експерт.

Обладнання для оцінки здоров'я батарея Фото: Скриншот из Telegram

Розумне управління зарядками

Крім діагностики батарей, та ж команда представила модель для передбачення поведінки зарядних станцій. ШІ аналізує короткі фрагменти даних і визначає, як змінюватиметься струм, скільки часу триватиме сесія зарядки і яке навантаження ляже на електромережу через 5-10 хвилин. Це дасть змогу ефективніше балансувати міську енергосистему.

Хоча зараз технологія сфокусована на електрокарах, розробники бачать потенціал для її застосування в електросамокатах, ноутбуках і смартфонах. Подібні рішення стають трендом: раніше інженери з Каліфорнії вже показували алгоритми, які точніше розраховують запас ходу, підлаштовуючись під погоду і стиль водіння.

Раніше повідомлялося, що китайські акумулятори для електромобілів збільшать запас ходу до 1000 км. Китайська компанія GAC представила пілотну лінію з виробництва твердотільних акумуляторів ємністю 60 А-год, які можуть подвоїти запас ходу електрокарів.