Операционная система Google не будет прежней: что известно о новой замене Android

Google трудится над Aluminium OS, призванной объединить экосистему компании и внести Android-функции на компьютеры. Этот шаг означает замену нынешней ChromeOS на новую ОС ради усиления конкуренции с Apple и Microsoft в секторе десктопов.

Информация о масштабных планах техногиганта появилась благодаря анализу вакансий и комментариям топ-менеджеров, пишет Android Authority.

Единая платформа для ПК

Несмотря на доминирование Android в сегменте смартфонов, планшетов и умных часов, на рынке традиционных компьютеров Google полагается на ChromeOS, уступающую Windows и macOS по возможностям. Чтобы сократить этот разрыв, компания решила унифицировать свои разработки в проекте Aluminium OS (ALOS).

Название новой системы подтверждает недавняя вакансия "старшего менеджера по продуктам", где прямо упоминается работа над "новой операционной системой Aluminium на базе Android". Эксперты отмечают интересную игру слов: название перекликается с Chromium (открытая версия ChromeOS), сохраняя "металлическое" окончание "-ium", а префикс "Al" может отсылать как к алюминию, так и к искусственному интеллекту (AI).

Відео дня

Главной особенностью Aluminium OS станет глубокая интеграция с нейросетями, в частности с моделью Gemini. В описании проекта сказано, что система "построена с ИИ в основе". Ранее на мероприятии Snapdragon Summit Рик Остерлох, старший вице-президент Google, уже заявлял о планах перенести полный набор ИИ-технологий, включая ассистентов и приложения, в домен персональных компьютеров.

Это означает, что будущие устройства на базе новой ОС получат мощные нейросетевые функции, требующие производительного железа, аналогично тому, как это сейчас реализовано во флагманских смартфонах Pixel.

Гендиректор Qualcomm Криштиану Амон (слева) и старший вице-президент Google по устройствам и услугам Рик Остерло (справа) объявляют о совместном проекте по внедрению Android в ПК. Фото: qualcomm

Рыночная стратегия

Документация Google развеивает опасения, что новая система останется уделом лишь бюджетных ноутбуков. В дорожной карте упоминаются различные форм-факторы: ноутбуки, планшеты, трансформеры и "боксы" (вероятно, мини-ПК по типу Mac Mini).

Более того, компания планирует выпускать гаджеты в разных ценовых категориях. В классификации указаны уровни AL Entry (базовый), AL Mass Premium (массовый премиум) и AL Premium (высокий класс). Это говорит о намерении Google выйти за рамки ниши недорогих хромбуков и навязать борьбу конкурентам в сегменте дорогих и мощных компьютеров.

Ранее сообщалось, что Google "Карты" научились экономить заряд батареи смартфонов. В ноябре Google выпустила обновление для приложение "Google Карты", добавив новый режим энергосбережения для смартфонов Pixel 10.