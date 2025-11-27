Операційна система Google не буде колишньою: що відомо про нову заміну Android

Google працює над Aluminium OS, покликаною об'єднати екосистему компанії і внести Android-функції на комп'ютери. Цей крок означає заміну нинішньої ChromeOS на нову ОС заради посилення конкуренції з Apple і Microsoft у секторі десктопів.

Інформація про масштабні плани техногіганта з'явилася завдяки аналізу вакансій і коментарям топ-менеджерів, пише Android Authority.

Єдина платформа для ПК

Незважаючи на домінування Android у сегменті смартфонів, планшетів і розумних годинників, на ринку традиційних комп'ютерів Google покладається на ChromeOS, яка поступається Windows і macOS за можливостями. Щоб скоротити цей розрив, компанія вирішила уніфікувати свої розробки в проекті Aluminium OS (ALOS).

Назву нової системи підтверджує нещодавня вакансія "старшого менеджера з продуктів", де прямо згадується робота над "новою операційною системою Aluminium на базі Android". Експерти відзначають цікаву гру слів: назва перегукується з Chromium (відкрита версія ChromeOS), зберігаючи "металеве" закінчення "-ium", а префікс "Al" може відсилати як до алюмінію, так і до штучного інтелекту (AI).

Головною особливістю Aluminium OS стане глибока інтеграція з нейромережами, зокрема з моделлю Gemini. В описі проєкту сказано, що система "побудована з ШІ в основі". Раніше на заході Snapdragon Summit Рік Остерлох, старший віцепрезидент Google, уже заявляв про плани перенести повний набір АІ-технологій, включно з асистентами та застосунками, у домен персональних комп'ютерів.

Це означає, що майбутні пристрої на базі нової ОС отримають потужні нейромережеві функції, що вимагають продуктивного заліза, аналогічно тому, як це зараз реалізовано у флагманських смартфонах Pixel.

Гендиректор Qualcomm Кріштіану Амон (ліворуч) і старший віцепрезидент Google з пристроїв і послуг Рік Остерло (праворуч) оголошують про спільний проєкт із впровадження Android у ПК. Фото: qualcomm

Ринкова стратегія

Документація Google розвіює побоювання, що нова система залишиться долею лише бюджетних ноутбуків. У дорожній карті згадуються різні форм-фактори: ноутбуки, планшети, трансформери і "бокси" (імовірно, міні-ПК на кшталт Mac Mini).

Ба більше, компанія планує випускати гаджети в різних цінових категоріях. У класифікації вказані рівні AL Entry (базовий), AL Mass Premium (масовий преміум) і AL Premium (високий клас). Це свідчить про намір Google вийти за рамки ніші недорогих хромбуків і нав'язати боротьбу конкурентам у сегменті дорогих і потужних комп'ютерів.

