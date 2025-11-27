Солнечные панели спасли дома в Украине от блэкаутов: где установили десятки батарей (фото)

Медицинские учреждения Украины массово внедряют солнечные электростанции для обеспечения бесперебойной работы во время блэкаутов. Инициатива, поддерживаемая международными партнерами, помогает клиникам предоставлять услуги даже в условиях аварийных отключений.

Согласно отчету World Bank Group, установка автономных источников питания стала критически важной для амбулаторий в сельской местности и прифронтовых зонах, где перебои с электричеством напрямую угрожают жизни пациентов.

Показательным примером стала амбулатория семейной медицины в селе Мироцкое (Бучанский район). Еще три с половиной года назад здание пострадало от артиллерийских обстрелов — следы разрушений до сих пор видны в кабинете вакцинации. После прекращения активных боевых действий главной проблемой стали регулярные блэкауты, вызванные атаками на энергетическую инфраструктуру.

Отсутствие стабильного электроснабжения делало невозможным хранение вакцин, работу кардиографов и внесение данных пациентов в электронную систему здравоохранения (eHealth). Использование дизельных генераторов оказалось дорогим и неудобным решением из-за сложностей с логистикой топлива и пожарной безопасностью.

В январе 2025 года в рамках проекта HEAL (Health Enhancement and Lifesaving) на крыше клиники установили 29 солнечных панелей мощностью 15 кВт. Финансирование обеспечил Всемирный банк.

Экономия и полная автономия

Результаты модернизации оказались впечатляющими. За восемь месяцев работы солнечной станции амбулатория в Мироцком сэкономила 5 475 кВт электроэнергии, что эквивалентно более чем 50 000 гривен (около 1200 долларов).

Теперь клиника, обслуживающая 1900 пациентов, имеет стабильное энергоснабжение. Система аккумуляторов позволяет учреждению работать автономно до 36 часов без потребления электричества из внешней сети. Во время длительных отключений амбулатория выполняет функцию "Пункта несокрушимости", где местные жители могут получить доступ к теплу, воде и связи.

Солнечные панели помогают клинике оставаться функциональной Фото: Скриншот

Масштабирование проекта

Опыт Мироцкого масштабируется на всю страну. На данный момент в украинских медучреждениях уже установлено 130 солнечных электростанций, включающих панели, инверторы и аккумуляторы. Статистика за период с февраля по октябрь показывает, что модернизированные объекты сократили потребление энергии из национальной сети в среднем на 48%.

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин отметил, что переход на возобновляемые источники энергии не только повышает устойчивость системы здравоохранения, но и способствует снижению выбросов парниковых газов. В планах — наладить механизм продажи излишков сгенерированной энергии обратно в общую сеть.

Проект HEAL реализуется при финансовой поддержке целевых фондов URTF и GFF, а также за счет кредитов от Всемирного банка, Банка развития Совета Европы (CEB) и Экспортно-импортного банка Кореи (KEXIM).

