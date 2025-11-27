Сонячні панелі врятували будинки в Україні від блекаутів: де встановили десятки батарей (фото)

Медичні установи України масово впроваджують сонячні електростанції для забезпечення безперебійної роботи під час блекаутів. Ініціатива, яку підтримують міжнародні партнери, допомагає клінікам надавати послуги навіть в умовах аварійних відключень.

Згідно зі звітом World Bank Group, встановлення автономних джерел живлення стало критично важливим для амбулаторій у сільській місцевості та прифронтових зонах, де перебої з електрикою безпосередньо загрожують життю пацієнтів.

Показовим прикладом стала амбулаторія сімейної медицини в селі Мироцьке (Бучанський район). Ще три з половиною роки тому будівля постраждала від артилерійських обстрілів — сліди руйнувань досі видно в кабінеті вакцинації. Після припинення активних бойових дій головною проблемою стали регулярні блекаути, спричинені атаками на енергетичну інфраструктуру.

Відсутність стабільного електропостачання унеможливлювала зберігання вакцин, роботу кардіографів і внесення даних пацієнтів в електронну систему охорони здоров'я (eHealth). Використання дизельних генераторів виявилося дорогим і незручним рішенням через складнощі з логістикою палива і пожежною безпекою.

Відео дня

У січні 2025 року в межах проєкту HEAL (Health Enhancement and Lifesaving) на даху клініки встановили 29 сонячних панелей потужністю 15 кВт. Фінансування забезпечив Світовий банк.

Економія і повна автономія

Результати модернізації виявилися вражаючими. За вісім місяців роботи сонячної станції амбулаторія в Мироцькому заощадила 5 475 кВт електроенергії, що еквівалентно більш ніж 50 000 гривень (близько 1200 доларів).

Тепер клініка, що обслуговує 1900 пацієнтів, має стабільне енергопостачання. Система акумуляторів дає змогу закладу працювати автономно до 36 годин без споживання електрики із зовнішньої мережі. Під час тривалих відключень амбулаторія виконує функцію "Пункту незламності", де місцеві жителі можуть отримати доступ до тепла, води та зв'язку.

Сонячні панелі допомагають клініці залишатися функціональною Фото: Скриншот

Масштабування проекту

Досвід Мироцького масштабується на всю країну. Наразі в українських медустановах уже встановлено 130 сонячних електростанцій, що включають панелі, інвертори та акумулятори. Статистика за період з лютого по жовтень показує, що модернізовані об'єкти скоротили споживання енергії з національної мережі в середньому на 48%.

Головний санітарний лікар України Ігор Кузін зазначив, що перехід на поновлювані джерела енергії не тільки підвищує стійкість системи охорони здоров'я, а й сприяє зниженню викидів парникових газів. У планах — налагодити механізм продажу надлишків згенерованої енергії назад у загальну мережу.

Проєкт HEAL реалізується за фінансової підтримки цільових фондів URTF і GFF, а також за рахунок кредитів від Світового банку, Банку розвитку Ради Європи (CEB) і Експортно-імпортного банку Кореї (KEXIM).

Раніше повідомлялося, що перша країна повністю перейшла на сонячні панелі в незвичайний спосіб. Ватикан, резиденція Папи Римського, стає першою державою, яка повністю перейшла на сонячну енергію, використовуючи агровольтаїку.