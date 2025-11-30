Полезные функции для iPhone: топ 5 способов улучшить операционную систему iOS 26

Многие пользователи до сих пор недовольны обновлением iOS 26. Некоторые даже пытаются "откатить" свои iPhone обратно в iOS 18. Но есть и гораздо более простой способ привести в порядок свой смартфон.

Прежде всего, надо помнить, что "откат" к более старой версии на самом деле не работает, пишет slashgear.com. Эта опция уже в любом случае технически недоступна, а какими-то нелегальными манипуляциями вы можете только испортить дорогой телефон. Лучше попробуйте пять рекомендованных исправлений – они не вернут вас в прошлое, но устранят большую часть проблем и помогут вам обойти самые неприятные аспекты iOS 26.

Разобраться с Liquid Glass

Эту функцию можно уменьшить или даже полностью удалить. Если вам не понравилось это "жидкое стекло", вы не одиноки – Liquid Glass вызвал негодование у очень многих пользователей. Одним не понравился сам прозрачный дизайн – его даже окрестили "леденцовой безвкусицей". Другие указывали на то, что Liquid Glass просто "пожирает" заряд батареи.

Если вы против прозрачности, вы можете отрегулировать ее по своему усмотрению. Такая опция есть в разделе "Настройки" > "Экран и яркость" > "Жидкое стекло". Например, можно выбрать тонированный режим с эффектом матового стекла, и ваши уведомления будут практически непрозрачными. Правда, это лучше работает в светлом режиме – в темном тонирование менее заметно.

Еще можно задействовать функцию "Уменьшить прозрачность" в разделе "Настройки" > "Универсальный доступ" > "Размер экрана и текста". Liquid Glass отключится примерно на 90%, останутся лишь некоторые его следы (например, на краях при выводе панели уведомлений).

Восстановить привычный "Телефон"

Приложение "Телефон" получило множество обновлений в iOS 26. Теперь там можно фильтровать неизвестные звонки, переводить звонки с других языков в режиме реального времени, получать расшифровки голосовой почты и звонить на Mac и/или iPad.

Но есть и минусы: Apple решила втиснуть несколько вкладок на один экран с помощью так называемой "унифицированной" раскладки. Как и в случае с Liquid Glass, многим это не понравилось. Если вы тоже не в восторге, то можно просто вернуться к классической раскладке прямо в приложении "Телефон".

Найдите в правом верхнем углу значок "гамбургера" с тремя линиями и нажмите на него. Затем выберите "Классический".

Восстановить панель инструментов Safari

Еще одно спорное изменение в iOS 26 коснулось встроенного браузера Safari. Панели инструментов теперь собираются вместе, как пузыри, и "сдуваются", становясь гораздо компактнее при прокрутке. Не слишком удобно – ведь в iOS 18 тут была лишь одна неизменяемая панель инструментов, на которой часто используемые кнопки (например, кнопка открытия всех текущих вкладок) позволяли выполнять любые действия одним касанием.

Чтобы получить более крупную панель инструментов, похожую на iOS 18, откройте "Настройки" > "Приложения" > "Safari" и прокрутите вниз до раздела "Вкладки". Там доступно три варианта:

"Компактный" – новый вариант по умолчанию, при котором адресная строка располагается между кнопкой "Назад" и кнопкой настроек;

"Нижний" – кнопки "Назад", "Вперед", кнопка "Поделиться", кнопка "Закладки" и кнопка вкладок располагаются под адресной строкой;

"Верхний" – это комбинация двух вариантов (настройки остаются внизу, а адресная строка перемещается в верхнюю часть экрана).

Настроить будильник

Одной из долгожданных функций iOS стала возможность легко настроить длительность отсрочки сигнала будильника. Такое время долго было фиксированным – строго 9 минут, и любители поспать привыкли устанавливать с десяток будильников с пятиминутным интервалом.

Теперь можно уменьшить длительность отсрочки и избавить себя от лишних хлопот. Эта функция прекрасно сочетается с появлением в iOS 26.1 ползунка будильника, который предотвращает ошибочную остановку. По такому же принципу это работает и с графиком сна. Откройте будильник и найдите внизу опцию "Продолжительность повтора". Ее можно установить на любое время от 1 до 15 минут.

Исправить клавиатуру

В iOS 26 клавиатура была полностью переработана – она стала полупрозрачной, с более круглыми кнопками и без эффекта трехмерной тени (чтобы адаптироваться под Liquid Glass). Однако разработчики приложений сами решают, внедрять ли новую клавиатуру. Например, в сообщениях WhatsApp клавиатура выглядит иначе, и таким образом получается диссонанс. Скорее всего, проблема несоответствия исчезнет со временем, но, если такой разнобой вас раздражает, можно пока что просто скачать другую клавиатуру. Например, Gboard или SwiftKey будут выглядеть одинаково во всех приложениях и, к тому же, предлагать дополнительные функции, которых нет у клавиатуры Apple.

Ранее отмечалось, что смартфоны iPhone все еще отстают от Android. В частности, среди недостатков эксперты называли слабого голосового помощника Siri и слишком замкнутую экосистему iOS.