Корисні функції для iPhone: топ 5 способів поліпшити операційну систему iOS 26

Багато користувачів досі незадоволені оновленням iOS 26. Деякі навіть намагаються "відкотити" свої iPhone назад в iOS 18. Але є і набагато простіший спосіб привести до ладу свій смартфон.

Насамперед, треба пам'ятати, що "відкат" до старішої версії насправді не працює, пише slashgear.com. Ця опція вже в будь-якому разі технічно недоступна, а якимись нелегальними маніпуляціями ви можете лише зіпсувати дорогий телефон. Краще спробуйте п'ять рекомендованих виправлень — вони не повернуть вас у минуле, але усунуть більшу частину проблем і допоможуть вам обійти найнеприємніші аспекти iOS 26.

Розібратися з Liquid Glass

Цю функцію можна зменшити або навіть повністю видалити. Якщо вам не сподобалося це "рідке скло", ви не самотні — Liquid Glass викликав обурення у дуже багатьох користувачів. Одним не сподобався сам прозорий дизайн — його навіть охрестили "льодяниковим несмаком". Інші вказували на те, що Liquid Glass просто "пожирає" заряд батареї.

Відео дня

Якщо ви проти прозорості, ви можете відрегулювати її на свій розсуд. Така опція є в розділі "Налаштування" > "Екран і яскравість" > "Рідке скло". Наприклад, можна вибрати тонований режим з ефектом матового скла, і ваші повідомлення будуть практично непрозорими. Щоправда, це краще працює у світлому режимі — у темному тонування менш помітне.

Ще можна задіяти функцію "Зменшити прозорість" у розділі "Налаштування" > "Універсальний доступ" > "Розмір екрана і тексту". Liquid Glass відключиться приблизно на 90%, залишаться лише деякі його сліди (наприклад, на краях при виведенні панелі повідомлень).

Відновити звичний "Телефон"

Додаток "Телефон" отримав безліч оновлень в iOS 26. Тепер там можна фільтрувати невідомі дзвінки, перекладати дзвінки з інших мов у режимі реального часу, отримувати розшифровки голосової пошти і дзвонити на Mac та/або iPad.

Але є і мінуси: Apple вирішила втиснути кілька вкладок на один екран за допомогою так званої "уніфікованої" розкладки. Як і у випадку з Liquid Glass, багатьом це не сподобалося. Якщо ви теж не в захваті, то можна просто повернутися до класичної розкладки прямо в додатку "Телефон".

Знайдіть у правому верхньому кутку значок "гамбургера" з трьома лініями і натисніть на нього. Потім виберіть "Класичний".

Відновити панель інструментів Safari

Ще одна спірна зміна в iOS 26 торкнулася вбудованого браузера Safari. Панелі інструментів тепер збираються разом, як бульбашки, і "здуваються", стаючи набагато компактнішими при прокручуванні. Не дуже зручно — адже в iOS 18 тут була лише одна незмінна панель інструментів, на якій часто використовувані кнопки (наприклад, кнопка відкриття всіх поточних вкладок) давали змогу виконувати будь-які дії одним дотиком.

Щоб отримати більшу панель інструментів, схожу на iOS 18, відкрийте "Налаштування" > "Додатки" > "Safari" і прокрутіть вниз до розділу "Вкладки". Там доступно три варіанти:

"Компактний" — новий варіант за замовчуванням, за якого адресний рядок розташовується між кнопкою "Назад" і кнопкою налаштувань;

"Нижній" — кнопки "Назад", "Вперед", кнопка "Поділитися", кнопка "Закладки" і кнопка вкладок розташовуються під адресним рядком;

"Верхній" — це комбінація двох варіантів (налаштування залишаються внизу, а адресний рядок переміщується у верхню частину екрана).

Налаштувати будильник

Однією з довгоочікуваних функцій iOS стала можливість легко налаштувати тривалість відстрочки сигналу будильника. Такий час довго був фіксованим — строго 9 хвилин, і любителі поспати звикли встановлювати з десяток будильників із п'ятихвилинним інтервалом.

Тепер можна зменшити тривалість відтермінування та позбавити себе зайвого клопоту. Ця функція чудово поєднується з появою в iOS 26.1 повзунка будильника, який запобігає помилковому зупиненню. За таким же принципом це працює і з графіком сну. Відкрийте будильник і знайдіть внизу опцію "Тривалість повтору". Її можна встановити на будь-який час від 1 до 15 хвилин.

Виправити клавіатуру

В iOS 26 клавіатура була повністю перероблена — вона стала напівпрозорою, з більш круглими кнопками і без ефекту тривимірної тіні (щоб адаптуватися під Liquid Glass). Однак розробники додатків самі вирішують, чи впроваджувати нову клавіатуру. Наприклад, у повідомленнях WhatsApp клавіатура виглядає інакше, і таким чином виходить дисонанс. Найімовірніше, проблема невідповідності зникне з часом, але, якщо такий різнобій вас дратує, можна поки що просто завантажити іншу клавіатуру. Наприклад, Gboard або SwiftKey матимуть однаковий вигляд у всіх додатках і, до того ж, пропонуватимуть додаткові функції, яких немає у клавіатури Apple.

Раніше зазначалося, що смартфони iPhone все ще відстають від Android. Зокрема, серед недоліків експерти називали слабкого голосового помічника Siri і занадто замкнуту екосистему iOS.