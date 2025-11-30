Корисні функції для iPhone: топ 5 способів поліпшити операційну систему iOS 26
Багато користувачів досі незадоволені оновленням iOS 26. Деякі навіть намагаються "відкотити" свої iPhone назад в iOS 18. Але є і набагато простіший спосіб привести до ладу свій смартфон.
Насамперед, треба пам'ятати, що "відкат" до старішої версії насправді не працює, пише slashgear.com. Ця опція вже в будь-якому разі технічно недоступна, а якимись нелегальними маніпуляціями ви можете лише зіпсувати дорогий телефон. Краще спробуйте п'ять рекомендованих виправлень — вони не повернуть вас у минуле, але усунуть більшу частину проблем і допоможуть вам обійти найнеприємніші аспекти iOS 26.
Розібратися з Liquid Glass
Цю функцію можна зменшити або навіть повністю видалити. Якщо вам не сподобалося це "рідке скло", ви не самотні — Liquid Glass викликав обурення у дуже багатьох користувачів. Одним не сподобався сам прозорий дизайн — його навіть охрестили "льодяниковим несмаком". Інші вказували на те, що Liquid Glass просто "пожирає" заряд батареї.
Якщо ви проти прозорості, ви можете відрегулювати її на свій розсуд. Така опція є в розділі "Налаштування" > "Екран і яскравість" > "Рідке скло". Наприклад, можна вибрати тонований режим з ефектом матового скла, і ваші повідомлення будуть практично непрозорими. Щоправда, це краще працює у світлому режимі — у темному тонування менш помітне.
Ще можна задіяти функцію "Зменшити прозорість" у розділі "Налаштування" > "Універсальний доступ" > "Розмір екрана і тексту". Liquid Glass відключиться приблизно на 90%, залишаться лише деякі його сліди (наприклад, на краях при виведенні панелі повідомлень).
Відновити звичний "Телефон"
Додаток "Телефон" отримав безліч оновлень в iOS 26. Тепер там можна фільтрувати невідомі дзвінки, перекладати дзвінки з інших мов у режимі реального часу, отримувати розшифровки голосової пошти і дзвонити на Mac та/або iPad.
Але є і мінуси: Apple вирішила втиснути кілька вкладок на один екран за допомогою так званої "уніфікованої" розкладки. Як і у випадку з Liquid Glass, багатьом це не сподобалося. Якщо ви теж не в захваті, то можна просто повернутися до класичної розкладки прямо в додатку "Телефон".
Знайдіть у правому верхньому кутку значок "гамбургера" з трьома лініями і натисніть на нього. Потім виберіть "Класичний".
Відновити панель інструментів Safari
Ще одна спірна зміна в iOS 26 торкнулася вбудованого браузера Safari. Панелі інструментів тепер збираються разом, як бульбашки, і "здуваються", стаючи набагато компактнішими при прокручуванні. Не дуже зручно — адже в iOS 18 тут була лише одна незмінна панель інструментів, на якій часто використовувані кнопки (наприклад, кнопка відкриття всіх поточних вкладок) давали змогу виконувати будь-які дії одним дотиком.
Щоб отримати більшу панель інструментів, схожу на iOS 18, відкрийте "Налаштування" > "Додатки" > "Safari" і прокрутіть вниз до розділу "Вкладки". Там доступно три варіанти:
- "Компактний" — новий варіант за замовчуванням, за якого адресний рядок розташовується між кнопкою "Назад" і кнопкою налаштувань;
- "Нижній" — кнопки "Назад", "Вперед", кнопка "Поділитися", кнопка "Закладки" і кнопка вкладок розташовуються під адресним рядком;
- "Верхній" — це комбінація двох варіантів (налаштування залишаються внизу, а адресний рядок переміщується у верхню частину екрана).
Налаштувати будильник
Однією з довгоочікуваних функцій iOS стала можливість легко налаштувати тривалість відстрочки сигналу будильника. Такий час довго був фіксованим — строго 9 хвилин, і любителі поспати звикли встановлювати з десяток будильників із п'ятихвилинним інтервалом.
Тепер можна зменшити тривалість відтермінування та позбавити себе зайвого клопоту. Ця функція чудово поєднується з появою в iOS 26.1 повзунка будильника, який запобігає помилковому зупиненню. За таким же принципом це працює і з графіком сну. Відкрийте будильник і знайдіть внизу опцію "Тривалість повтору". Її можна встановити на будь-який час від 1 до 15 хвилин.
Виправити клавіатуру
В iOS 26 клавіатура була повністю перероблена — вона стала напівпрозорою, з більш круглими кнопками і без ефекту тривимірної тіні (щоб адаптуватися під Liquid Glass). Однак розробники додатків самі вирішують, чи впроваджувати нову клавіатуру. Наприклад, у повідомленнях WhatsApp клавіатура виглядає інакше, і таким чином виходить дисонанс. Найімовірніше, проблема невідповідності зникне з часом, але, якщо такий різнобій вас дратує, можна поки що просто завантажити іншу клавіатуру. Наприклад, Gboard або SwiftKey матимуть однаковий вигляд у всіх додатках і, до того ж, пропонуватимуть додаткові функції, яких немає у клавіатури Apple.
Раніше зазначалося, що смартфони iPhone все ще відстають від Android. Зокрема, серед недоліків експерти називали слабкого голосового помічника Siri і занадто замкнуту екосистему iOS.