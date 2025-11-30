Забудьте про Google Chrome: назван новый лучший браузер для смартфонов Android

Мобильный браузер Google Chrome все еще удерживает за собой репутацию самого популярного и самого удобного. Но времена меняются, и в эпоху искусственного интеллекта пользователям хочется каких-то более продвинутых функций.

К тому же, теперь у Chrome появился достойный конкурент – браузер для Android под названием Comet, пишет androidpolice.com. Он уже доступен в Play Store, и эксперты заверяют, что Comet – это не просто еще один новый браузер, а полный пересмотр того, что касается использования мобильного интернета.

Сразу бросается в глаза интерфейс Comet: Chrome, при всей своей привычности, рядом с ним кажется перегруженным новостной лентой. Да и адресная строка вверху довольно неудобная. Comet же сохраняет привычный интерфейс браузера Chromium, – так что вы не запутаетесь, – но при этом все выглядит более простым и продуманным до мелочей. Например, Comet упростил навигацию, выведя в приоритет контент (и доступ к ИИ).

Кстати, инструменты ИИ здесь не выглядят чем-то утомительным и излишним, как это часто бывает, отмечают тестировщики браузера. Они интегрированы очень органично и кажутся неотъемлемой частью всей современной и минималистичной картины. Так что для поддержки функций искусственного интеллекта совсем не обязателен какой-то хитроумный дизайн.

Что касается базовых функций, то Comet с ними отлично справляется, и, к тому же, тут имеется встроенная блокировка рекламы, – очень важно для тех, кто привык "зависать" в интернете именно со смартфона.

В отличие от Chrome, где главная страница может выглядеть загроможденной, у Comet все как будто заточено специально под повышение производительности. Закреплять свои любимые сайты для быстрого доступа и использовать возможности виджетов можно прямо на главной странице. Правда, по мнению, специалистов, виджетов могло бы быть и больше, – но есть надежда, что это замечание будет учтено в будущих обновлениях.

Так как Comet использует движок рендеринга Chromium, все сайты работают безупречно, а страницы открываются мгновенно. Если вам лень вручную пролистывать сложные сайты, вы можете перепоручить это Comet, – к примеру, дать ему команду высокого уровня вроде "Найти высококлассные недорогие наушники с шумоподавлением и сравнить время их работы от аккумулятора в таблице".

Браузер тут проявляет себя как заботливый помощник – он выполняет все необходимые действия в фоновом режиме и наглядно демонстрирует пользователю, что именно он делает, с помощью прозрачного журнала действий. Можно даже открыть веб-страницу и попросить встроенный ИИ кратко пересказать ее содержание более простым языком. Этот трюк хорошо работает и с видео на YouTube.

Если в Comet открыто несколько вкладок, его можно попросить вывести сводку информации со всех этих вкладок. Есть и голосовой режим, в котором можно произнести запрос на ходу и моментально получить ответ.

Так как Comet – это новый браузер, его функционал еще не совсем доработан. Кроме уже упомянутых недостающих виджетов, тут нет и синхронизации между устройствами. Но ожидается, что все необходимое будет добавлено со временем.

