Забудьте про Google Chrome: названо новий найкращий браузер для смартфонів Android

Мобільний браузер Google Chrome все ще утримує за собою репутацію найпопулярнішого і найзручнішого. Але часи змінюються, і в епоху штучного інтелекту користувачам хочеться якихось більш просунутих функцій.

До того ж, тепер у Chrome з'явився гідний конкурент — браузер для Android під назвою Comet, пише androidpolice.com. Він уже доступний у Play Store, і експерти запевняють, що Comet — це не просто ще один новий браузер, а повний перегляд того, що стосується використання мобільного інтернету.

Одразу впадає в око інтерфейс Comet: Chrome, за всієї своєї звичності, поруч із ним здається перевантаженим новинною стрічкою. Та й адресний рядок вгорі досить незручний. Comet же зберігає звичний інтерфейс браузера Chromium, — тож ви не заплутаєтесь, — але водночас все має більш простий і продуманий до дрібниць вигляд. Наприклад, Comet спростив навігацію, вивівши в пріоритет контент (і доступ до ШІ).

Відео дня

До речі, інструменти ШІ тут не виглядають чимось стомлюючим і зайвим, як це часто буває, відзначають тестувальники браузера. Вони інтегровані дуже органічно і здаються невід'ємною частиною всієї сучасної та мінімалістичної картини. Тож для підтримки функцій штучного інтелекту зовсім не обов'язковий якийсь хитромудрий дизайн.

Що стосується базових функцій, то Comet з ними відмінно справляється, і, до того ж, тут є вбудоване блокування реклами, — дуже важливо для тих, хто звик "зависати" в інтернеті саме зі смартфона.

На відміну від Chrome, де головна сторінка може виглядати захаращеною, у Comet все начебто заточено спеціально під підвищення продуктивності. Закріплювати свої улюблені сайти для швидкого доступу і використовувати можливості віджетів можна прямо на головній сторінці. Щоправда, на думку фахівців, віджетів могло б бути і більше, — але є надія, що це зауваження буде враховано в майбутніх оновленнях.

Оскільки Comet використовує рушій рендерингу Chromium, усі сайти працюють бездоганно, а сторінки відкриваються миттєво. Якщо вам ліньки вручну перегортати складні сайти, ви можете передоручити це Comet, — приміром, дати йому команду високого рівня на кшталт "Знайти висококласні недорогі навушники з шумопоглинанням і порівняти час їхньої роботи від акумулятора в таблиці".

Браузер тут проявляє себе як дбайливий помічник — він виконує всі необхідні дії у фоновому режимі і наочно демонструє користувачеві, що саме він робить, за допомогою прозорого журналу дій. Можна навіть відкрити веб-сторінку і попросити вбудований ШІ коротко переказати її зміст більш простою мовою. Цей трюк добре працює і з відео на YouTube.

Якщо в Comet відкрито кілька вкладок, його можна попросити вивести зведення інформації з усіх цих вкладок. Є й голосовий режим, у якому можна вимовити запит на ходу і моментально отримати відповідь.

Оскільки Comet — це новий браузер, його функціонал ще не зовсім доопрацьований. Крім уже згаданих відсутніх віджетів, тут немає і синхронізації між пристроями. Але очікується, що все необхідне буде додано з часом.

Також повідомлялося, що інтернет на смартфоні запрацює в рази швидше. Треба лише застосувати 5 простих трюків, які універсальні та функціонують на будь-яких пристроях.