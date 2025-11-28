Этот компонент смартфона больше всего разряжает батарею — и вы используете его неправильно

В отличие от большинства других приемов экономии заряда батареи, настройка параметров дисплея не замедляет работу телефона, не влияет на уведомления и не ограничивает возможности пользователя.

Когда речь заходит о способах сократить расход заряда батареи на телефоне, на ум приходят такие вещи, как ограничение фонового обновления приложений, отключение автоматических обновлений, отключение GPS и удаление виджетов. И, честно говоря, это действительно помогает. Но настройка параметров дисплея может в разы увеличить срок службы батареи, уверяют эксперты makeuseof.com.

Почему дисплей потребляет больше энергии больше всех

Дисплей расходует энергии больше всех других компонентов смартфона. Он должен оставаться достаточно ярким, чтобы конкурировать с солнечным светом, достаточно контрастным, чтобы отображать каждую деталь, и достаточно быстрым, чтобы обеспечивать плавную прокрутку и видео. Все это требует постоянной мощности.

Фактически, при ежедневном использовании экран потребляет больше заряда батареи, чем процессор, камера и приложения вместе взятые.

Каждый раз, когда вы разблокируете телефон, на экране зажигаются миллионы пикселей, и каждому пикселю требуется питание. Кроме того, функция "всегда включенный дисплей" не дает экрану "спать", даже когда смартфоном не пользуются. Чем больше и ярче дисплей, тем больше энергии он требует.

"Вот почему даже небольшие изменения в настройках могут помочь сохранить заряд аккумулятора", — подчеркивают авторы материала.

Чем ярче дисплей, тем больше энергии он потребляет Фото: mobilecity.vn

Настройте яркость и используйте темный режим

Яркость экрана расходует заряд очень активно. Даже небольшое снижение яркости может дать заметный результат. Можно уменьшать яркость вручную, а можно включить адаптивную или автоматическую яркость. Эти функции используют датчик освещенности телефона, чтобы определить, насколько ярким должен быть экран в зависимости от окружающего освещения. Смартфон изучает предпочтения пользователя и сам настраивает параметры, чтобы экран не слепил в помещении и не был слишком тусклым на улице.

Темный режим — еще одна вещь, которая больше всего влияет на время автономной работы. Большинство современных телефонов имеют дисплеи OLED или AMOLED, и на этих экранах черные пиксели не просто темные, они фактически выключены. Это означает, что в любой момент времени горит меньше пикселей, что приводит к увеличению срока службы батареи.

Темный режим экономит заряд батареи смартфона Фото: androidauthority.com

Сократите время ожидания экрана

"Дисплей остается включенным некоторое время после того, как вы перестаете с ним взаимодействовать. По умолчанию как на Android, так и на iPhone установлен интервал в 30 секунд, но лучше уменьшить его до 15 секунд", — рекомендуют эксперты.

Кроме того, в телефоне есть функция, которая позволяет экрану не "спать", когда им пользуются. Это означает, что вам не придется беспокоиться о том, что дисплей выключится, когда вы читаете или смотрите что-то важное.

Функция всегда включенного дисплея предварительно активирована на большинстве смартфонов, и с ее помощью очень удобно быстро проверять время и уведомления. Однако это влияет на срок службы батареи. В меню смартфона эту настройку можно отключить, перейдя в настройки аккумулятора.

Экраны смартфонов в режиме ожидания Фото: androidauthority.com

Уменьшите частоту обновления и приглушите анимацию

"Если вы используете флагманский телефон, он, вероятно, имеет дисплей с частотой обновления 120 Гц. Но за всю эту плавность приходится платить: высокая частота обновления означает, что экран обновляется по несколько раз в секунду, что требует больше энергии", — пояснили специалисты.

Для увеличения срока службы батареи можно снизить частоту обновления до 60 Гц. Поначалу разница может показаться слегка заметной, но как только глаза привыкнут, вы прекратите ее замечать.

Если вы используете бюджетный или старый телефон, вы можете уменьшить или отключить анимацию. Для этого потребуется доступ к настройкам разработчика на Android и настройкам специальных возможностей на iPhone.

"Срок службы батареи — один из наиболее важных аспектов смартфона, и настройка параметров дисплея — лучший способ улучшить его без ущерба для производительности. Даже если вы примените только один или два из приведенных выше советов, вы обязательно заметите разницу", — подытоживают авторы

