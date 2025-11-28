Цей компонент смартфона найбільше розряджає батарею — і ви використовуєте його неправильно

На відміну від більшості інших прийомів економії заряду батареї, налаштування параметрів дисплея не сповільнює роботу телефона, не впливає на сповіщення і не обмежує можливості користувача.

Коли мова заходить про способи скоротити витрату заряду батареї на телефоні, на думку спадають такі речі, як обмеження фонового оновлення додатків, вимкнення автоматичних оновлень, вимкнення GPS і видалення віджетів. І, чесно кажучи, це дійсно допомагає. Але налаштування параметрів дисплея може в рази збільшити термін служби батареї, запевняють експерти makeuseof.com.

Чому дисплей споживає більше енергії більше за всіх

Дисплей витрачає енергії найбільше з усіх інших компонентів смартфона. Він має залишатися достатньо яскравим, щоб конкурувати з сонячним світлом, достатньо контрастним, щоб відображати кожну деталь, і достатньо швидким, щоб забезпечувати плавну прокрутку та відео. Усе це потребує постійної потужності.

Відео дня

Фактично, під час щоденного використання екран споживає більше заряду батареї, ніж процесор, камера і додатки разом узяті.

Щоразу, коли ви розблоковуєте телефон, на екрані запалюються мільйони пікселів, і кожному пікселю потрібне живлення. Крім того, функція "завжди ввімкнений дисплей" не дає екрану "спати", навіть коли смартфоном не користуються. Що більший і яскравіший дисплей, то більше енергії він потребує.

"Ось чому навіть невеликі зміни в налаштуваннях можуть допомогти зберегти заряд акумулятора", — підкреслюють автори матеріалу.

Що яскравіший дисплей, то більше енергії він споживає Фото: mobilecity.vn

Налаштуйте яскравість і використовуйте темний режим

Яскравість екрана витрачає заряд дуже активно. Навіть невелике зниження яскравості може дати помітний результат. Можна зменшувати яскравість вручну, а можна ввімкнути адаптивну або автоматичну яскравість. Ці функції використовують датчик освітленості телефона, щоб визначити, наскільки яскравим має бути екран залежно від навколишнього освітлення. Смартфон вивчає вподобання користувача і сам налаштовує параметри, щоб екран не сліпив у приміщенні та не був занадто тьмяним на вулиці.

Темний режим — ще одна річ, яка найбільше впливає на час автономної роботи. Більшість сучасних телефонів мають дисплеї OLED або AMOLED, і на цих екранах чорні пікселі не просто темні, вони фактично вимкнені. Це означає, що в будь-який момент часу горить менше пікселів, що призводить до збільшення терміну служби батареї.

Темний режим економить заряд батареї смартфона Фото: androidauthority.com

Скоротіть час очікування екрана

"Дисплей залишається увімкненим деякий час після того, як ви перестаєте з ним взаємодіяти. За замовчуванням як на Android, так і на iPhone встановлено інтервал у 30 секунд, але краще зменшити його до 15 секунд", — рекомендують експерти.

Крім того, у телефоні є функція, яка дає змогу екрану не "спати", коли ним користуються. Це означає, що вам не доведеться турбуватися про те, що дисплей вимкнеться, коли ви читаєте або дивитеся щось важливе.

Функція завжди ввімкненого дисплея попередньо активована на більшості смартфонів, і за її допомогою дуже зручно швидко перевіряти час і сповіщення. Однак це впливає на термін служби батареї. У меню смартфона це налаштування можна вимкнути, перейшовши в налаштування акумулятора.

Екрани смартфонів у режимі очікування Фото: androidauthority.com

Зменшіть частоту оновлення і приглушіть анімацію

"Якщо ви використовуєте флагманський телефон, він, імовірно, має дисплей із частотою оновлення 120 Гц. Але за всю цю плавність доводиться платити: висока частота оновлення означає, що екран оновлюється по кілька разів на секунду, що вимагає більше енергії", — пояснили фахівці.

Для збільшення терміну служби батареї можна знизити частоту оновлення до 60 Гц. Спочатку різниця може здатися злегка помітною, але щойно очі звикнуть, ви припините її помічати.

Якщо ви використовуєте бюджетний або старий телефон, ви можете зменшити або відключити анімацію. Для цього потрібен доступ до налаштувань розробника на Android і налаштувань спеціальних можливостей на iPhone.

"Термін служби батареї — один із найважливіших аспектів смартфона, і налаштування параметрів дисплея — найкращий спосіб поліпшити його без шкоди для продуктивності. Навіть якщо ви застосуєте тільки одну або дві з наведених вище порад, ви обов'язково помітите різницю", — підсумовують автори.

Раніше ми писали про те, що найкращим бюджетним смартфоном року назвали Moto G Stylus 2025. Покупцям більше не доведеться йти на компроміси в плані ціни та якості, вважає експерт Android Рolice, який протестував бюджетний Moto G Stylus 2025.