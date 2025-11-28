Какой смартфон купить в "Черную пятницу": лучшие модели среднего класса 2025 года (фото)

Сегмент предтоповых смартфонов особенно интересен в "Черную пятницу", ведь за разумный ценник можно получить гаджет, близкий к лучшим на рынке.

Фокус выбрал три самых достойных кандидата для покупки в диапазоне 25–28 тысяч гривен. В подборку вошли мощный китайский вариант, самый доступный представитель экосистемы Apple и компактная модель Samsung.

Poco F7 Ultra

Смартфон оснащен предтоповым процессором Qualcomm Snapdragon 8 Elite, который обеспечивает отличную производительность в играх и приложениях. Впервые в серии F появилась полноценная телефото-камера на 50 Мп с 2,5-кратным оптическим зумом, что делает его отличным инструментом для портретной и предметной съемки. Основной модуль также имеет разрешение 50 Мп и оптическую стабилизацию.

Poco F7 Ultra Фото: gsmarena.com

Дисплей здесь один из лучших в классе: 6,67-дюймовая AMOLED-матрица с разрешением 1440 x 3200 пикселей, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 3200 нит. Автономность обеспечивает батарея на 5300 мАч, а сверхбыстрая зарядка на 120 Вт восполняет 100% энергии всего за 34 минуты. Корпус защищен от воды по стандарту IP68. К минусам можно отнести среднее качество селфи и отсутствие поддержки eSIM в некоторых версиях.

Цена Poco F7 Ultra (12/256 ГБ): 26 591 грн.

Apple iPhone 16e

Самый доступный телефон в актуальной линейке Apple. Он работает на современном чипе A18, который обеспечивает огромный запас быстродействия на годы вперед. Аппарат получил качественный OLED-экран Super Retina XDR с разрешением 1170 x 2532 пикселя, но с существенным недостатком — частота обновления ограничена стандартными 60 Гц.

Apple iPhone 16e Фото: gsmarena.com

Основная камера на 48 Мп делает отличные снимки и записывает видео высокого качества, но дополнительного сверхширокоугольного модуля или телевика здесь нет. Корпус выполнен из алюминия и стекла Ceramic Shield, есть полноценная защита от воды IP68. Смартфон подойдет тем, кто хочет войти в экосистему Apple и получить долгую поддержку обновлениями, но согласен на не самую зарядку и отсутствием высокой герцовки экрана.

Цена Apple iPhone 16e: 27 999 грн.

Samsung Galaxy S24

Компактный флагман 2024 года, который не заставляет идти на компромиссы в плане камер. Это единственная модель в подборке с полноценным набором из трех объективов: основного (50 Мп), сверхширокоугольного (12 Мп) и телевика на 10 Мп с 3-кратным оптическим зумом. Смартфон оснащен отличным 6,2-дюймовым экраном Dynamic LTPO AMOLED 2X с разрешением FHD+ (1080 x 2340) пикселей и адаптивной частотой от 1 до 120 Гц.

Samsung Galaxy S24 Фото: gsmarena.com

В Украине модель продается с процессором Exynos 2400, который показывает достойную производительность, близкую к топовым решениям Qualcomm. Особенностью смартфона является длительная поддержка — Samsung обещает 7 лет обновлений ОС. Главным недостатком остается разве что скромная батарея на 4000 мАч и медленная зарядка мощностью всего 25 Вт.

Цена Samsung Galaxy S24: 25 599 грн.

