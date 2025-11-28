Який смартфон купити в "Чорну п'ятницю": найкращі моделі середнього класу 2025 року (фото)

Сегмент передтопових смартфонів особливо цікавий у "Чорну п'ятницю", адже за розумний цінник можна отримати гаджет, близький до найкращих на ринку.

Фокус вибрав три найдостойніші кандидати для покупки в діапазоні 25-28 тисяч гривень. До добірки увійшли потужний китайський варіант, найдоступніший представник екосистеми Apple і компактна модель Samsung.

Poco F7 Ultra

Смартфон оснащений передтоповим процесором Qualcomm Snapdragon 8 Elite, який забезпечує відмінну продуктивність в іграх і додатках. Уперше в серії F з'явилася повноцінна телефото-камера на 50 Мп з 2,5-кратним оптичним зумом, що робить його чудовим інструментом для портретної та предметної зйомки. Основний модуль також має роздільну здатність 50 Мп і оптичну стабілізацію.

Poco F7 Ultra Фото: gsmarena.com

Дисплей тут один із найкращих у класі: 6,67-дюймова AMOLED-матриця з роздільною здатністю 1440 x 3200 пікселів, частотою оновлення 120 Гц і піковою яскравістю 3200 ніт. Автономність забезпечує батарея на 5300 мАг, а надшвидка зарядка на 120 Вт поповнює 100% енергії всього за 34 хвилини. Корпус захищений від води за стандартом IP68. До мінусів можна зарахувати середню якість селфі та відсутність підтримки eSIM у деяких версіях.

Ціна Poco F7 Ultra (12/256 ГБ): 26 591 грн.

Apple iPhone 16e

Найдоступніший телефон в актуальній лінійці Apple. Він працює на сучасному чипі A18, який забезпечує величезний запас швидкодії на роки вперед. Апарат отримав якісний OLED-екран Super Retina XDR з роздільною здатністю 1170 x 2532 пікселі, але з істотним недоліком — частота оновлення обмежена стандартними 60 Гц.

Apple iPhone 16e Фото: gsmarena.com

Основна камера на 48 Мп робить чудові знімки і записує відео високої якості, але додаткового надширококутного модуля або телевіка тут немає. Корпус виконаний з алюмінію і скла Ceramic Shield, є повноцінний захист від води IP68. Смартфон підійде тим, хто хоче увійти в екосистему Apple і отримати довгу підтримку оновленнями, але згоден на не найбільше заряджання та відсутністю високої герцовки екрана.

Ціна Apple iPhone 16e: 27 999 грн.

Samsung Galaxy S24

Компактний флагман 2024 року, який не змушує йти на компроміси в плані камер. Це єдина модель у добірці з повноцінним набором із трьох об'єктивів: основного (50 Мп), надширококутного (12 Мп) і телевіка на 10 Мп із 3-кратним оптичним зумом. Смартфон оснащений чудовим 6,2-дюймовим екраном Dynamic LTPO AMOLED 2X з роздільною здатністю FHD+ (1080 x 2340) пікселів і адаптивною частотою від 1 до 120 Гц.

Samsung Galaxy S24 Фото: gsmarena.com

В Україні модель продається з процесором Exynos 2400, який показує гідну продуктивність, близьку до топових рішень Qualcomm. Особливістю смартфона є тривала підтримка — Samsung обіцяє 7 років оновлень ОС. Головним недоліком залишається хіба що скромна батарея на 4000 мАг і повільна зарядка потужністю всього 25 Вт.

Ціна Samsung Galaxy S24: 25 599 грн.

