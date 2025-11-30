OLED-телевизор легко испортить рутинным действием: чего нельзя делать с экраном

Многие по привычке заботятся о современных ТВ так же, как за старыми кинескопными моделями или окнами. Однако это ошибка, способная привести к необратимым повреждениям дорогостоящей техники.

Использование привычных средств для мытья стекол способно быстро уничтожить покрытие экрана, пишет SlashGear. Во времена кинескопных (CRT) телевизоров экраны делали из толстого, ударопрочного стекла, которое легко выдерживало воздействие агрессивной химии. Но с приходом эпохи плазменных, LCD и OLED-панелей все изменилось.

Почему стеклоочиститель опасен

Актуальные дисплеи — это сложные высокотехнологичные устройства, покрытые специальными пластиковыми слоями и антибликовыми пленками. Большинство средств для мытья окон содержат аммиак, спирт, бензол или другие растворители. Эти вещества агрессивно воздействуют на защитные покрытия.

При регулярном применении такая химия разъедает антибликовый слой, что приводит к появлению неустранимых пятен, помутнению изображения или возникновению неприятного желтоватого оттенка. Производители телевизоров категорически запрещают использовать для чистки стандартные стеклоочистители, чистящие порошки, мыло, спирт и любые средства с аммиаком.

Чем еще можно навредить

Опасность представляет не только химия, но и материал, которым вы протираете экран. Бумажные полотенца, салфетки или туалетная бумага, которые кажутся мягкими на ощупь, на самом деле имеют грубые волокна. При трении они оставляют на поверхности экрана микроцарапины, которые со временем ухудшают качество картинки.

Кроме того, современные матрицы очень чувствительны к давлению. Попытка с силой оттереть стойкое пятно может привести к повреждению жидких кристаллов или пикселей, оставив на экране вечные следы.

Для ухода за современным телевизором лучше всего использовать специальную сухую салфетку из микрофибры и, при необходимости, специализированные средства для чистки экранов, не содержащие спирта и аммиака.

