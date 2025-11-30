OLED-телевізор легко зіпсувати рутинною дією: чого не можна робити з екраном

Багато хто за звичкою піклується про сучасні ТБ так само, як за старими кінескопними моделями або вікнами. Однак це помилка, здатна призвести до незворотних пошкоджень дорогої техніки.

Використання звичних засобів для миття скла здатне швидко знищити покриття екрана, пише SlashGear. За часів кінескопних (CRT) телевізорів екрани робили з товстого, ударостійкого скла, яке легко витримувало вплив агресивної хімії. Але з приходом епохи плазмових, LCD і OLED-панелей усе змінилося.

Чому склоочисник небезпечний

Актуальні дисплеї — це складні високотехнологічні пристрої, вкриті спеціальними пластиковими шарами та антивідблисковими плівками. Більшість засобів для миття вікон містять аміак, спирт, бензол або інші розчинники. Ці речовини агресивно впливають на захисні покриття.

При регулярному застосуванні така хімія роз'їдає антивідблисковий шар, що призводить до появи непереборних плям, помутніння зображення або виникнення неприємного жовтуватого відтінку. Виробники телевізорів категорично забороняють використовувати для чищення стандартні склоочисники, чистячі порошки, мило, спирт і будь-які засоби з аміаком.

Відео дня

Чим ще можна нашкодити

Небезпеку становить не лише хімія, а й матеріал, яким ви протираєте екран. Паперові рушники, серветки або туалетний папір, які здаються м'якими на дотик, насправді мають грубі волокна. Під час тертя вони залишають на поверхні екрана мікроподряпини, які з часом погіршують якість картинки.

Крім того, сучасні матриці дуже чутливі до тиску. Спроба з силою відтерти стійку пляму може призвести до пошкодження рідких кристалів або пікселів, залишивши на екрані вічні сліди.

Для догляду за сучасним телевізором найкраще використовувати спеціальну суху серветку з мікрофібри і, за необхідності, спеціалізовані засоби для чищення екранів, що не містять спирту й аміаку.

Раніше повідомлялося, що в мережі "засвітилися" нові моделі LG QNED 2026 року. Південнокорейська компанія LG планує випустити щонайменше дві нові моделі телевізорів QNED у 2026 році.