Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас

МЫ В СОЦСЕТЯХ:

Диджитал

Какой ноутбук купить в "Черную пятницу" 2025: топ-3 лучших модели с выгодной ценой (фото)

ASUS VivoBook S15 лучшие ноутбуки черная пятница 2025
Ноутбуки ASUS VivoBook S15 (иллюстративное фото) | Фото: cnet.com

Надежный ноутбук для работы, учебы или дома по умеренной цене легко найти в "Черную пятницу". В подборку вошли устройства от Lenovo, ASUS и HP.

Фокус выбрал три оптимальные модели в разных ценовых категориях, которые предлагают достойную производительность и функциональность.

Lenovo IdeaPad Slim 3 15IAH8

Баланс между ценой и производительностью. Модель оснащена 15,6-дюймовым IPS-экраном с разрешением Full HD (1920x1080), который занимает 88% площади панели и имеет сертификат TÜV Low Blue Light для защиты зрения. В основе устройства — мощный 8-ядерный процессор Intel Core i5-12450H, работающий в связке с 16 ГБ оперативной памяти DDR5. Такая конфигурация обеспечивает быструю работу в многозадачном режиме.

lenovo ideapad slim 15.6 лучшие ноутбуки черная пятница 2025
Lenovo IdeaPad Slim 3 15IAH8
Фото: rozetka.ua

Ноутбук легкий (всего 1,62 кг) и тонкий (17,9 мм), что делает его удобным для переноски. Из особенностей стоит отметить технологию Smart Power для оптимизации производительности и времени работы, а также полнофункциональный порт USB-C, поддерживающий зарядку и передачу видео.

Відео дня
  • Цена: 19 999 грн.

ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ2684

Если вы ищете надежного помощника для повседневных задач с акцентом на эргономичность, эта модель стоит внимания. Лэптоп работает энергоэффективном процессоре Intel Core i3-1315U 13-го поколения и оснащен 16 ГБ оперативной памяти DDR4. Дисплей NanoEdge с тонкими рамками имеет разрешение Full HD и раскрывается на 180 градусов, что удобно для совместной работы. Это хорошее решение для офисных задач, которое будет долго функционировать от батареи.

ASUS Vivobook 15 лучшие ноутбуки черная пятница 2025
ASUS Vivobook 15
Фото: rozetka.ua

Интересная фишка модели — антибактериальное покрытие ASUS Antibacterial Guard, которое подавляет рост бактерий на 99%. Также стоит выделить удобную клавиатуру ErgoSense и систему шумоподавления на базе ИИ для качественной видеосвязи. Устройство весит 1,7 кг и имеет прочный пластиковый корпус.

  • Цена: 19 999 грн.

HP OmniBook 5 Laptop 16-bc1000ua

Самый продвинутый вариант в топе, подходящий для требовательных пользователей. Ноутбук оснащен большим 16-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением WUXGA (1920x1200), что обеспечивает больше пространства для работы. Внутри установлен мощный и при этом эффективный 6-ядерный процессор AMD Ryzen 5 8540U с графикой Radeon 740M и 16 ГБ быстрой памяти DDR5.

HP OmniBook 5 Laptop лучшие ноутбуки черная пятница 2025
HP OmniBook 5 Laptop
Фото: rozetka.ua

Модель выделяется отличной автономностью (до 14 часов 45 минут) и поддержкой быстрой зарядки (50% за 30 минут). На борту уже предустановлена операционная система Windows 11 Home, а встроенный ИИ-помощник ускоряет выполнение задач. Качественный звук DTS:X Ultra и веб-камера с шумоподавлением делают его отличным выбором для удаленной работы.

  • Цена: 31 999 грн.

Ранее сообщали про ноутбуки, которые не ломаются. Сегодня гаджеты становятся все тоньше и легче. Это даже стало своеобразным критерием оценивания – чем меньше вес, тем престижнее считается смартфон или ноутбук. Но бывают ситуации, когда дизайном приходится пожертвовать ради надежности.