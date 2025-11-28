Какой ноутбук купить в "Черную пятницу" 2025: топ-3 лучших модели с выгодной ценой (фото)

Надежный ноутбук для работы, учебы или дома по умеренной цене легко найти в "Черную пятницу". В подборку вошли устройства от Lenovo, ASUS и HP.

Фокус выбрал три оптимальные модели в разных ценовых категориях, которые предлагают достойную производительность и функциональность.

Lenovo IdeaPad Slim 3 15IAH8

Баланс между ценой и производительностью. Модель оснащена 15,6-дюймовым IPS-экраном с разрешением Full HD (1920x1080), который занимает 88% площади панели и имеет сертификат TÜV Low Blue Light для защиты зрения. В основе устройства — мощный 8-ядерный процессор Intel Core i5-12450H, работающий в связке с 16 ГБ оперативной памяти DDR5. Такая конфигурация обеспечивает быструю работу в многозадачном режиме.

Lenovo IdeaPad Slim 3 15IAH8 Фото: rozetka.ua

Ноутбук легкий (всего 1,62 кг) и тонкий (17,9 мм), что делает его удобным для переноски. Из особенностей стоит отметить технологию Smart Power для оптимизации производительности и времени работы, а также полнофункциональный порт USB-C, поддерживающий зарядку и передачу видео.

Цена: 19 999 грн.

ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ2684

Если вы ищете надежного помощника для повседневных задач с акцентом на эргономичность, эта модель стоит внимания. Лэптоп работает энергоэффективном процессоре Intel Core i3-1315U 13-го поколения и оснащен 16 ГБ оперативной памяти DDR4. Дисплей NanoEdge с тонкими рамками имеет разрешение Full HD и раскрывается на 180 градусов, что удобно для совместной работы. Это хорошее решение для офисных задач, которое будет долго функционировать от батареи.

ASUS Vivobook 15 Фото: rozetka.ua

Интересная фишка модели — антибактериальное покрытие ASUS Antibacterial Guard, которое подавляет рост бактерий на 99%. Также стоит выделить удобную клавиатуру ErgoSense и систему шумоподавления на базе ИИ для качественной видеосвязи. Устройство весит 1,7 кг и имеет прочный пластиковый корпус.

Цена: 19 999 грн.

HP OmniBook 5 Laptop 16-bc1000ua

Самый продвинутый вариант в топе, подходящий для требовательных пользователей. Ноутбук оснащен большим 16-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением WUXGA (1920x1200), что обеспечивает больше пространства для работы. Внутри установлен мощный и при этом эффективный 6-ядерный процессор AMD Ryzen 5 8540U с графикой Radeon 740M и 16 ГБ быстрой памяти DDR5.

HP OmniBook 5 Laptop Фото: rozetka.ua

Модель выделяется отличной автономностью (до 14 часов 45 минут) и поддержкой быстрой зарядки (50% за 30 минут). На борту уже предустановлена операционная система Windows 11 Home, а встроенный ИИ-помощник ускоряет выполнение задач. Качественный звук DTS:X Ultra и веб-камера с шумоподавлением делают его отличным выбором для удаленной работы.

Цена: 31 999 грн.

