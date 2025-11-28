Який ноутбук купити в "Чорну п'ятницю" 2025: топ 3 найкращих моделі з вигідною ціною (фото)

Надійний ноутбук для роботи, навчання чи дому за помірною ціною легко знайти в "Чорну п'ятницю". До добірки ввійшли пристрої від Lenovo, ASUS і HP.

Фокус вибрав три оптимальні моделі в різних цінових категоріях, які пропонують гідну продуктивність і функціональність.

Lenovo IdeaPad Slim 3 15IAH8

Баланс між ціною та продуктивністю. Модель оснащена 15,6-дюймовим IPS-екраном з роздільною здатністю Full HD (1920x1080), який займає 88% площі панелі та має сертифікат TÜV Low Blue Light для захисту зору. В основі пристрою — потужний 8-ядерний процесор Intel Core i5-12450H, що працює у зв'язці з 16 ГБ оперативної пам'яті DDR5. Така конфігурація забезпечує швидку роботу в багатозадачному режимі.

Lenovo IdeaPad Slim 3 15IAH8 Фото: rozetka.ua

Ноутбук легкий (всього 1,62 кг) і тонкий (17,9 мм), що робить його зручним для перенесення. З особливостей варто відзначити технологію Smart Power для оптимізації продуктивності та часу роботи, а також повнофункціональний порт USB-C, що підтримує заряджання і передачу відео.

Ціна: 19 999 грн.

ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ2684

Якщо ви шукаєте надійного помічника для повсякденних завдань з акцентом на ергономічність, ця модель варта уваги. Лептоп працює на енергоефективному процесорі Intel Core i3-1315U 13-го покоління та оснащений 16 ГБ оперативної пам'яті DDR4. Дисплей NanoEdge з тонкими рамками має роздільну здатність Full HD і розкривається на 180 градусів, що зручно для спільної роботи. Це гарне рішення для офісних завдань, яке буде довго функціонувати від батареї.

ASUS Vivobook 15 Фото: rozetka.ua

Цікава фішка моделі — антибактеріальне покриття ASUS Antibacterial Guard, яке пригнічує ріст бактерій на 99%. Також варто виділити зручну клавіатуру ErgoSense і систему шумозаглушення на базі ШІ для якісного відеозв'язку. Пристрій важить 1,7 кг і має міцний пластиковий корпус.

Ціна: 19 999 грн.

Ноутбук HP OmniBook 5 Laptop 16-bc1000ua

Найбільш просунутий варіант у топі, що підходить для вимогливих користувачів. Ноутбук оснащений великим 16-дюймовим IPS-дисплеєм з роздільною здатністю WUXGA (1920x1200), що забезпечує більше простору для роботи. Усередині встановлений потужний і при цьому ефективний 6-ядерний процесор AMD Ryzen 5 8540U з графікою Radeon 740M і 16 ГБ швидкої пам'яті DDR5.

Ноутбук HP OmniBook 5 Фото: rozetka.ua

Модель виділяється відмінною автономністю (до 14 годин 45 хвилин) і підтримкою швидкої зарядки (50% за 30 хвилин). На борту вже встановлено операційну систему Windows 11 Home, а вбудований ШІ-помічник прискорює виконання завдань. Якісний звук DTS:X Ultra і веб-камера з шумозаглушенням роблять його чудовим вибором для віддаленої роботи.

Ціна: 31 999 грн.

