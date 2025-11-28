Підтримайте нас RU
Який ноутбук купити в "Чорну п'ятницю" 2025: топ 3 найкращих моделі з вигідною ціною (фото)

ASUS VivoBook S15 найкращі ноутбуки чорна п'ятниця 2025
Ноутбуки ASUS VivoBook S15 (ілюстративне фото) | Фото: cnet.com

Надійний ноутбук для роботи, навчання чи дому за помірною ціною легко знайти в "Чорну п'ятницю". До добірки ввійшли пристрої від Lenovo, ASUS і HP.

Фокус вибрав три оптимальні моделі в різних цінових категоріях, які пропонують гідну продуктивність і функціональність.

Lenovo IdeaPad Slim 3 15IAH8

Баланс між ціною та продуктивністю. Модель оснащена 15,6-дюймовим IPS-екраном з роздільною здатністю Full HD (1920x1080), який займає 88% площі панелі та має сертифікат TÜV Low Blue Light для захисту зору. В основі пристрою — потужний 8-ядерний процесор Intel Core i5-12450H, що працює у зв'язці з 16 ГБ оперативної пам'яті DDR5. Така конфігурація забезпечує швидку роботу в багатозадачному режимі.

lenovo ideapad slim 15.6 найкращі ноутбуки чорна п'ятниця 2025
Lenovo IdeaPad Slim 3 15IAH8
Фото: rozetka.ua

Ноутбук легкий (всього 1,62 кг) і тонкий (17,9 мм), що робить його зручним для перенесення. З особливостей варто відзначити технологію Smart Power для оптимізації продуктивності та часу роботи, а також повнофункціональний порт USB-C, що підтримує заряджання і передачу відео.

  • Ціна: 19 999 грн.

ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ2684

Якщо ви шукаєте надійного помічника для повсякденних завдань з акцентом на ергономічність, ця модель варта уваги. Лептоп працює на енергоефективному процесорі Intel Core i3-1315U 13-го покоління та оснащений 16 ГБ оперативної пам'яті DDR4. Дисплей NanoEdge з тонкими рамками має роздільну здатність Full HD і розкривається на 180 градусів, що зручно для спільної роботи. Це гарне рішення для офісних завдань, яке буде довго функціонувати від батареї.

ASUS Vivobook 15 найкращі ноутбуки чорна п'ятниця 2025
ASUS Vivobook 15
Фото: rozetka.ua

Цікава фішка моделі — антибактеріальне покриття ASUS Antibacterial Guard, яке пригнічує ріст бактерій на 99%. Також варто виділити зручну клавіатуру ErgoSense і систему шумозаглушення на базі ШІ для якісного відеозв'язку. Пристрій важить 1,7 кг і має міцний пластиковий корпус.

  • Ціна: 19 999 грн.

Ноутбук HP OmniBook 5 Laptop 16-bc1000ua

Найбільш просунутий варіант у топі, що підходить для вимогливих користувачів. Ноутбук оснащений великим 16-дюймовим IPS-дисплеєм з роздільною здатністю WUXGA (1920x1200), що забезпечує більше простору для роботи. Усередині встановлений потужний і при цьому ефективний 6-ядерний процесор AMD Ryzen 5 8540U з графікою Radeon 740M і 16 ГБ швидкої пам'яті DDR5.

HP OmniBook 5 Laptop кращі ноутбуки чорна п'ятниця 2025
Ноутбук HP OmniBook 5
Фото: rozetka.ua

Модель виділяється відмінною автономністю (до 14 годин 45 хвилин) і підтримкою швидкої зарядки (50% за 30 хвилин). На борту вже встановлено операційну систему Windows 11 Home, а вбудований ШІ-помічник прискорює виконання завдань. Якісний звук DTS:X Ultra і веб-камера з шумозаглушенням роблять його чудовим вибором для віддаленої роботи.

  • Ціна: 31 999 грн.

Раніше повідомляли про ноутбуки, які не ламаються. Сьогодні гаджети стають дедалі тоншими та легшими. Це навіть стало своєрідним критерієм оцінювання — що менша вага, то престижнішим вважається смартфон або ноутбук. Але бувають ситуації, коли дизайном доводиться пожертвувати заради надійності.