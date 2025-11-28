Ученые нашли бесконечный запас лития: он скрывался у нас под носом все это время

Добыча лития сопряжена с экологическими рисками и ненадежными цепочками поставок. Исследователи из Университета Иллинойса в Урбана-Шампейн предложили инновационный метод решения проблемы.

Горы аккумуляторного мусора теперь способны стать стабильным источник ценного металла. Технология делает переработку старых батарей не только "чистой", но и выгодной, пишет Interesting Engineering.

Главная сложность состояла в отделении лития от других металлов. Обычно, когда отработанные АКБ растворяют для утилизации, получается смесь, где литий соседствует с железом, никелем и кобальтом. Американские инженеры разработали специальный материал — окислительно-восстановительный сополимер на основе краун-эфира, который действует как высокоизбирательный фильтр

Процесс напоминает работу губки, которая впитывает только нужную жидкость. Электрод, покрытый новым полимером, погружают в органический растворитель с частицами старых батарей. Материал игнорирует посторонние примеси и захватывает исключительно ионы лития.

Затем насыщенный электрод переносят в чистый раствор и подают на него напряжение. Под воздействием электричества полимер меняет структуру и высвобождает накопленный литий. Этот электрохимический метод делает систему многоразовой: электрод можно использовать снова и снова, создавая замкнутый цикл производства без применения агрессивных кислот.

Экономический анализ показал впечатляющие результаты. Стоимость получения лития таким способом составляет около 12,7 доллара за килограмм, что вполне конкурентоспособно по сравнению с рыночными ценами на добычу природного ресурса. При этом метод не требует разработки карьеров и не наносит ущерба природе.

Авторы исследования подчеркивают, что их идея — это шаг к созданию полностью циркулярной экономики, где старые аккумуляторы от электрокаров и смартфонов становятся сырьем для новых устройств. Сейчас технология проходит этап масштабирования для внедрения в промышленность.

