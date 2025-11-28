Учені знайшли нескінченний запас літію: він ховався у нас під носом весь цей час

Видобуток літію пов'язаний з екологічними ризиками і ненадійними ланцюжками поставок. Дослідники з Університету Іллінойсу в Урбана-Шампейн запропонували інноваційний метод вирішення проблеми.

Гори акумуляторного сміття тепер здатні стати стабільним джерело цінного металу. Технологія робить переробку старих батарей не тільки "чистою", а й вигідною, пише Interesting Engineering.

Головна складність полягала у відділенні літію від інших металів. Зазвичай, коли відпрацьовані АКБ розчиняють для утилізації, виходить суміш, де літій сусідить із залізом, нікелем і кобальтом. Американські інженери розробили спеціальний матеріал — окислювально-відновлювальний сополімер на основі краун-ефіру, що діє як високовідбірковий фільтр

Процес нагадує роботу губки, яка вбирає тільки потрібну рідину. Електрод, покритий новим полімером, занурюють в органічний розчинник із частинками старих батарей. Матеріал ігнорує сторонні домішки і захоплює виключно іони літію.

Потім насичений електрод переносять у чистий розчин і подають на нього напругу. Під впливом електрики полімер змінює структуру і вивільняє накопичений літій. Цей електрохімічний метод робить систему багаторазовою: електрод можна використовувати знову і знову, створюючи замкнутий цикл виробництва без застосування агресивних кислот.

Літієві акумулятори (ілюстративне фото) Фото: Unsplash

Економічний аналіз показав вражаючі результати. Вартість отримання літію в такий спосіб становить близько 12,7 долара за кілограм, що цілком конкурентоспроможне порівняно з ринковими цінами на видобуток природного ресурсу. При цьому метод не вимагає розробки кар'єрів і не завдає шкоди природі.

Автори дослідження підкреслюють, що їхня ідея — це крок до створення повністю циркулярної економіки, де старі акумулятори від електрокарів і смартфонів стають сировиною для нових пристроїв. Зараз технологія проходить етап масштабування для впровадження в промисловість.

Раніше повідомлялося, що нова батарея вирішує головну проблему електрокарів і "пророкує майбутнє". На техновиставці MWC Doha 2025 дебютувала система, здатна з високою точністю прогнозувати знос акумуляторів і оптимізувати навантаження на енергетичну інфраструктуру.