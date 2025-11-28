Самая полезная функция Android: что такое История уведомлений и как ее активировать

Возможно, "История уведомлений" — самая недооцененная функция Android, и большинство людей даже не подозревают о ее существовании.

У ОС Android есть функция, которая может помочь восстановить поспешно отклоненные уведомления, но она не включена по умолчанию. Эксперты makeuseof.com рассказывают, как ее включить.

Что такое история уведомлений и почему она важна

"История уведомлений" – это простая, но полезная функция, позволяющая повторно просматривать оповещения, полученные в течение дня. Она дает возможность понять, какие приложения отвлекают вас больше всего.

Функция ведет журнал последних уведомлений, и даже если вы отклоните оповещение, не прочитав его, или случайно нажмете кнопку "Очистить все", вы все равно сможете открыть меню истории уведомлений и найти его там. Это важно, когда вы закрываете уведомления, не обращая внимания на то, от какого приложения они пришли.

Функция История уведомлений упростит вам жизнь

История уведомлений представляет собой интерактивный архив. Вы можете нажать на последние оповещения, чтобы сразу перейти в приложение. В меню сверху находятся все недавно отклоненные оповещения. Если вы прокрутите вниз, то найдете список приложений, а также количество уведомлений, отправленных каждым из них за последние 24 часа. Вы можете нажать на название приложения, чтобы развернуть список и просмотреть все последние оповещения.

Следует отметить, что старые уведомления, которые вы видите ниже в списке, не являются интерактивными. Это означает, что нажатие на них не приведет вас в приложение. Вместо этого вы попадете в меню настроек уведомлений приложения.

Как включить Историю уведомлений

Нужно зайти в "Настройки" — "Уведомления" — "Дополнительные настройки" — "История уведомлений" и включить переключатель вверху. После этого Android-смартфон начнет автоматически регистрировать все уведомления.

Есть несколько вещей, о которых следует помнить. История уведомлений не показывает старые оповещения, если вы только что активировали эту функцию. Она начинает записывать оповещения только с момента ее включения. Кроме того, если вы отключите эту функцию позже, весь журнал будет удален. Даже если вы снова включите его, ваша предыдущая история не будет отображаться.

Как история уведомлений снижает перегрузку

Помимо проверки пропущенных оповещений, вы также можете использовать функцию, чтобы уменьшить перегрузку уведомлениями.

Поскольку история уведомлений точно показывает, сколько оповещений каждое приложение отправило за последние 24 часа, то легко определить приложения-спамеры. Выявив, какие приложения создают больше всего "шума", вы можете перейти в их настройки, чтобы отключить уведомления.

