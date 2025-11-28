Найкорисніша функція Android: що таке Історія повідомлень і як її активувати

Можливо, "Історія повідомлень" — найбільш недооцінена функція Android, і більшість людей навіть не підозрюють про її існування.

В ОС Android є функція, яка може допомогти відновити поспішно відхилені сповіщення, але вона не ввімкнена за замовчуванням. Експерти makeuseof.com розповідають, як її ввімкнути.

Що таке історія повідомлень і чому вона важлива

"Історія сповіщень" — це проста, але корисна функція, що дає змогу повторно переглядати сповіщення, отримані протягом дня. Вона дає можливість зрозуміти, які додатки відволікають вас найбільше.

Функція веде журнал останніх сповіщень, і навіть якщо ви відхилите сповіщення, не прочитавши його, або випадково натиснете кнопку "Очистити все", ви все одно зможете відкрити меню історії сповіщень і знайти його там. Це важливо, коли ви закриваєте сповіщення, не звертаючи уваги на те, від якого додатка вони прийшли.

Функція Історія повідомлень спростить вам життя Фото: Xiaomi

Історія сповіщень являє собою інтерактивний архів. Ви можете натиснути на останні сповіщення, щоб відразу перейти в застосунок. У меню зверху знаходяться всі нещодавно відхилені сповіщення. Якщо ви прокрутите вниз, то знайдете список застосунків, а також кількість сповіщень, відправлених кожним із них за останні 24 години. Ви можете натиснути на назву програми, щоб розгорнути список і переглянути всі останні сповіщення.

Слід зазначити, що старі сповіщення, які ви бачите нижче у списку, не є інтерактивними. Це означає, що натискання на них не приведе вас у додаток. Замість цього ви потрапите в меню налаштувань сповіщень програми.

Як увімкнути Історію сповіщень

Потрібно зайти в "Налаштування" — "Сповіщення" — "Додаткові налаштування" — "Історія сповіщень" і увімкнути перемикач угорі. Після цього Android-смартфон почне автоматично реєструвати всі повідомлення.

Є кілька речей, про які слід пам'ятати. Історія сповіщень не показує старі сповіщення, якщо ви щойно активували цю функцію. Вона починає записувати сповіщення тільки з моменту її ввімкнення. Крім того, якщо ви вимкнете цю функцію пізніше, весь журнал буде видалено. Навіть якщо ви знову ввімкнете його, ваша попередня історія не відображатиметься.

Як історія повідомлень знижує перевантаження

Крім перевірки пропущених сповіщень, ви також можете використовувати функцію, щоб зменшити перевантаження повідомленнями.

Оскільки історія сповіщень точно показує, скільки сповіщень кожна програма відправила за останні 24 години, то легко визначити програми-спамери. Виявивши, які додатки створюють найбільше "шуму", ви можете перейти в їхні налаштування, щоб вимкнути сповіщення.

