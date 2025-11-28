Как ускорить работу Wi-Fi на смартфоне в разы: нужно всего-то нажать одну кнопку

В Android появилась возможность включить двухдиапазонную точку доступа Wi-Fi 2,4 и 6 ГГц, которая обеспечивает наилучшую скорость и совместимость.

Android упрощает настройку мобильной точки доступа, к которой может подключиться большинство устройств. Новая функция обеспечит максимальную скорость соединения, пишет androidauthority.com.

По умолчанию Android создает точку доступа на частотах 2,4 и 5 ГГц. Частота 6 ГГц, поддерживаемая новыми стандартами Wi-Fi 6E и Wi-Fi 7, ранее не была доступна, так как большинство устройств не могли подключаться к сетям Wi-Fi 6 ГГц. Теперь же многие устройства поддерживают Wi-Fi 6 ГГц, поэтому компания Google недавно выпустила обновление для телефонов Pixel, которое разблокировало эту частоту для точек доступа Wi-Fi.

Пользователи Pixel теперь могут создать точку доступа Wi-Fi 6 ГГц, перейдя в раздел "Настройки" — "Сеть и Интернет" — "Точка доступа и модем" — "Точка доступа Wi-Fi" — "Скорость и совместимость" и выбрав опцию "6 ГГц" в разделе "Предпочитаемая частота".

Хотя диапазон 6 ГГц может обеспечивать более высокую скорость, чем диапазоны 2,4 ГГц и 5 ГГц, благодаря более широким каналам, он обладает меньшим радиусом действия, поскольку волны более высокой частоты легче блокируются разными объектами. Более того, многие устаревшие устройства не поддерживают Wi-Fi 6 ГГц, что не позволяет им подключиться к точке доступа. Таким образом, при включении опции "6 ГГц" пользователям Pixel приходится идти на некоторые компромиссы, поясняет СМИ.

Смартфон Pixel 7а Фото: Скриншот

Но эту проблему решили в Google. Новая точка доступа Wi-Fi сочетает совместимость диапазона 2,4 ГГц с пропускной способностью диапазона 6 ГГц. В последней версии Android Canary компания добавила опцию "2,4 и 6 ГГц" на страницу настроек "Скорость и совместимость". Этот новый двухдиапазонный режим обещает максимальную скорость автономного режима 6 ГГц, сохраняя совместимость с устаревшими устройствами через диапазон 2,4 ГГц, тем самым сокращая разрыв между диапазонами по умолчанию 2,4/5 ГГц и ограниченными возможностями только 6 ГГц.

Вот доступные варианты точки доступа Wi-Fi в последнем обновлении Canary:

2,4 и 5 ГГц. Высокие скорости. Эта двухдиапазонная точка доступа совместима с большинством устройств.

6 ГГц. Самая высокая скорость. Совместима с немногими устройствами.

2,4 и 6 ГГц. Высочайшая скорость. Эта двухдиапазонная точка доступа совместима с большинством устройств.

