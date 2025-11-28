Як прискорити роботу Wi-Fi на смартфоні в рази: потрібно всього лише натиснути одну кнопку

В Android з'явилася можливість увімкнути дводіапазонну точку доступу Wi-Fi 2,4 і 6 ГГц, яка забезпечує найкращу швидкість і сумісність.

Android спрощує налаштування мобільної точки доступу, до якої може підключитися більшість пристроїв. Нова функція забезпечить максимальну швидкість з'єднання, пише androidauthority.com.

За замовчуванням Android створює точку доступу на частотах 2,4 і 5 ГГц. Частота 6 ГГц, підтримувана новими стандартами Wi-Fi 6E і Wi-Fi 7, раніше не була доступна, оскільки більшість пристроїв не могли підключатися до мереж Wi-Fi 6 ГГц. Тепер же багато пристроїв підтримують Wi-Fi 6 ГГц, тому компанія Google нещодавно випустила оновлення для телефонів Pixel, яке розблокувало цю частоту для точок доступу Wi-Fi.

Користувачі Pixel тепер можуть створити точку доступу Wi-Fi 6 ГГц, перейшовши в розділ "Налаштування" — "Мережа та Інтернет" — "Точка доступу і модем" — "Точка доступу Wi-Fi" — "Швидкість і сумісність" і вибравши опцію "6 ГГц" у розділі "Переважна частота".

Хоча діапазон 6 ГГц може забезпечувати більш високу швидкість, ніж діапазони 2,4 ГГц і 5 ГГц, завдяки ширшим каналам, він володіє меншим радіусом дії, оскільки хвилі більш високої частоти легше блокуються різними об'єктами. Ба більше, багато застарілих пристроїв не підтримують Wi-Fi 6 ГГц, що не дає їм змоги під'єднатися до точки доступу. Таким чином, при включенні опції "6 ГГц" користувачам Pixel доводиться йти на деякі компроміси, пояснює ЗМІ.

Але цю проблему вирішили в Google. Нова точка доступу Wi-Fi поєднує сумісність діапазону 2,4 ГГц із пропускною спроможністю діапазону 6 ГГц. В останній версії Android Canary компанія додала опцію "2,4 і 6 ГГц" на сторінку налаштувань "Швидкість і сумісність". Цей новий дводіапазонний режим обіцяє максимальну швидкість автономного режиму 6 ГГц, зберігаючи сумісність із застарілими пристроями через діапазон 2,4 ГГц, у такий спосіб скорочуючи розрив між діапазонами за замовчуванням 2,4/5 ГГц і обмеженими можливостями тільки 6 ГГц.

Ось доступні варіанти точки доступу Wi-Fi в останньому оновленні Canary:

2,4 і 5 ГГц. Високі швидкості. Ця дводіапазонна точка доступу сумісна з більшістю пристроїв.

6 ГГц. Найвища швидкість. Сумісна з небагатьма пристроями.

2,4 і 6 ГГц. Найвища швидкість. Ця дводіапазонна точка доступу сумісна з більшістю пристроїв.

