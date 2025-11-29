Google Карты изменились до неузнаваемости: какую новинку предлагает сервис (фото)

Новая функция ищет советы — любую информацию, которая может улучшить поездку, если вы будете должным образом подготовлены к ней заранее.

Неделю назад компания Google внедрила в "Картах" обновления ИИ на базе Gemini, и теперь есть возможность его опробовать. Речь идет о подсказках "узнай, прежде чем идти" в Google Картах, выдающих наиболее полезную информацию, которая нужна перед посещением таких мест, как рестораны или места проведения мероприятий, пишет аndroidauthority.com.

Сводки информации — не новость, но "узнай, прежде чем идти" предлагает пользователям персонализированный подход, а не просто выдачу информации об упоминаемых местах, ориентируясь на отзывы людей.

Новая функция ищет советы — любую информацию, которая может улучшить поездку, если вы будете должным образом подготовлены к ней заранее. Это может быть что угодно: от советов по парковке до информации о "секретных" позициях меню, о которых вы бы иначе не узнали.

Google Карты теперь дают дельные советы о разных локациях Фото: androidauthority.com

По крайней мере, так это должно работать, но тестировщики пока что получили некую смесь полезных советов и обобщенных обзоров.

Конечно, успех "Карт" с этим новым инструментом, вероятно, будет во многом зависеть от источников данных, доступных для каждого конкретного пункта назначения, поэтому авторы предполагают, что качество этих советов будет сильно различаться.

"Тем не менее, это, по крайней мере, многообещающий первый опыт, и мы с нетерпением ждем возможности увидеть, насколько хорошо "Карты" справятся с составлением советов "что нужно знать, прежде чем пойти" для других мест", — пишут они.

Ранее мы сообщали о том, что Google Карты научились экономить заряд батареи. В ноябре Google выпустила обновление для приложение "Карты", добавив новый режим энергосбережения для смартфонов Pixel 10.