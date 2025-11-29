Google Карти змінилися до невпізнання: яку новинку пропонує сервіс (фото)

Нова функція шукає поради — будь-яку інформацію, яка може поліпшити поїздку, якщо ви будете належним чином підготовлені до неї заздалегідь.

Тиждень тому компанія Google впровадила в "Картах" оновлення ШІ на базі Gemini, і тепер є можливість його випробувати. Йдеться про підказки "дізнайся, перш ніж іти" в Google Картах, які видають найкориснішу інформацію, що потрібна перед відвідуванням таких місць, як ресторани або місця проведення заходів, пише аndroidauthority.com.

Зведення інформації — не новина, але "дізнайся, перш ніж іти" пропонує користувачам персоналізований підхід, а не просто видачу інформації про згадувані місця, орієнтуючись на відгуки людей.

Нова функція шукає поради — будь-яку інформацію, яка може поліпшити поїздку, якщо ви будете належним чином підготовлені до неї заздалегідь. Це може бути що завгодно: від порад щодо паркування до інформації про "секретні" позиції меню, про які ви б інакше не дізналися.

Google Карти тепер дають слушні поради про різні локації Фото: androidauthority.com

Принаймні так це має працювати, але тестувальники поки що отримали якусь суміш корисних порад і узагальнених оглядів.

Звісно, успіх "Карт" із цим новим інструментом, імовірно, багато в чому залежатиме від джерел даних, доступних для кожного конкретного пункту призначення, тому автори припускають, що якість цих порад сильно відрізнятиметься.

"Тим не менш, це, принаймні, багатообіцяючий перший досвід, і ми з нетерпінням чекаємо можливості побачити, наскільки добре "Карти" впораються зі складанням порад "що потрібно знати, перш ніж піти" для інших місць", — пишуть вони.

Раніше ми повідомляли про те, що Google Карти навчилися економити заряд батареї. У листопаді Google випустила оновлення для додаток "Карти", додавши новий режим енергозбереження для смартфонів Pixel 10.