Одесситка выиграла суд с помощью искусственного интеллекта: сэкономила тысячу долларов (видео)

Украинка Александра Корень из Одессы выиграла судебный спор без помощи юриста. Женщина использовала ChatGPT для составления искового заявления.

С помощью ИИ Александра также разобралась с работой системы "Электронный суд" и сэкономила тысячу долларов, пишет "ТСН".

Дело касалось продления срока подачи заявления на наследство. После того как Коваль несколько ночей не могла правильно составить исковое заявление, ей пришла идея привлечь к этому процессу ChatGPT.

Правда, первая попытка была неудачной, потому что заявление не соответствовало требованиям законодательства.

Однако после того, как суд вернул дело, женщина исправила ошибку, и судья принял решение в ее пользу. Александра подсчитала, что сэкономила около тысячи долларов, оплатив только на подписку чата GPT и судебный сбор.

О том, что иск составлен с помощью искусственного интеллекта, в суде не подозревали, однако и никаких ограничений на это нет.

В то же время в суде отметили, что об успешном использовании виртуальных помощников рассказывают только те, кто выиграл, а вот заменить настоящих юристов ИИ пока не сможет.

