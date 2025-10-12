Неудачный эксперимент: туристка доверила ChatGPT свой отдых — и переплатила

Американка решила поручить ChatGPT спланировать свою поездку в Париж, но искусственный интеллект подвел ее с первых шагов. Вместо удобного маршрута туристка получила советы посетить закрытый музей и отели, которые стоили значительно дороже других рядом.

Как сообщает британское издание Daily Mail, маркетинговая консультантка из Орегона Орит Офри воспользовалась ChatGPT, чтобы составить маршрут путешествия в Париж. Она попросила чат-бот посоветовать музеи и рестораны рядом с Эйфелевой башней, однако получила список заведений в десятках минут езды и рекомендацию посетить музей д'Орсе в понедельник — день, когда он закрыт.

"Я хотела сэкономить время и получить быстрые советы, но поняла, что часть информации ИИ просто выдумал", — рассказала она.

Как отмечает издание, количество путешественников, которые пользуются искусственным интеллектом для планирования отдыха, резко растет. По данным британской ассоциации туроператоров ABTA, количество таких пользователей за год удвоилось — сейчас каждый двенадцатый человек доверяет ИИ при выборе маршрута или отеля.

Но неточности чат-ботов замечают и другие туристы. Эксперт по искусственному интеллекту Йонас Мутони протестировал ChatGPT во время путешествия в Кению. Программа посоветовала ему посетить парк Масаи-Мара в разгар миграции, но не учла, что из-за состояния дорог часть отелей в это время недоступна.

"ИИ опирался на старую информацию с туристических сайтов, а не на реальные данные", — отметил он.

Похожий опыт имел и специалист по цифровому маркетингу Милтон Браун, который выяснил, что ChatGPT советовал отели на 40% дороже, чем другие рядом.

"Оказалось, эти заведения просто активно рекламируются онлайн и попадают в ответы ИИ из-за этого", — сказал он.

Несмотря на это, в ABTA ожидают, что интерес к искусственному интеллекту будет только расти. Почти половина опрошенных британцев готовы позволить чат-ботам помогать с планированием, а более трети — даже доверить бронирование. В то же время большинство путешественников все еще опираются на советы друзей, поиск в интернете или традиционные туристические брошюры.

Председатель ABTA Марк Танзер объяснил, что технологии меняют поведение туристов, а также подчеркнул: "Искусственный интеллект открывает новые возможности, но человеческий опыт и личные рекомендации остаются самыми ценными"

Кроме того, отчет ABTA показал еще одну тенденцию — все больше людей путешествуют самостоятельно. В прошлом году таких было почти 20%, и это самый высокий показатель за последнее десятилетие.

Напомним, что компания OpenAI добавила в ChatGPT функции, которые помогают пользователям выполнять различные ежедневные задачи — от организации поездок до выбора музыки. Сейчас обновление доступно только для пользователей за пределами ЕС.

