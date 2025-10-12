Невдалий експеримент: туристка довірила ChatGPT свій відпочинок — і переплатила

Американка вирішила доручити ChatGPT спланувати свою поїздку до Парижа, але штучний інтелект підвів її з перших кроків. Замість зручного маршруту туристка отримала поради відвідати зачинений музей і готелі, що коштували значно дорожче за інші поруч.

Як повідомляє британське видання Daily Mail, маркетингова консультантка з Орегону Оріт Офрі скористалася ChatGPT, щоб скласти маршрут подорожі до Парижа. Вона попросила чат-бот порадити музеї й ресторани поруч з Ейфелевою вежею, однак отримала список закладів за десятки хвилин їзди та рекомендацію відвідати музей д’Орсе в понеділок — день, коли він зачинений.

"Я хотіла зекономити час і отримати швидкі поради, але зрозуміла, що частину інформації ШІ просто вигадав", — розповіла вона.

Як зазначає видання, кількість мандрівників, які користуються штучним інтелектом для планування відпочинку, різко зростає. За даними британської асоціації туроператорів ABTA, кількість таких користувачів за рік подвоїлася — нині кожна дванадцята людина довіряє ШІ при виборі маршруту чи готелю.

Та неточності чат-ботів помічають і інші туристи. Експерт зі штучного інтелекту Йонас Мутоні протестував ChatGPT під час подорожі до Кенії. Програма порадила йому відвідати парк Масаї-Мара у розпал міграції, але не врахувала, що через стан доріг частина готелів у цей час недоступна.

"ШІ спирався на стару інформацію з туристичних сайтів, а не на реальні дані", — зазначив він.

Схожий досвід мав і фахівець із цифрового маркетингу Мілтон Браун, який з’ясував, що ChatGPT радив готелі на 40% дорожчі, ніж інші поруч.

"Виявилося, ці заклади просто активно рекламуються онлайн і потрапляють у відповіді ШІ через це", — сказав він.

Попри це, в ABTA очікують, що інтерес до штучного інтелекту лише зростатиме. Майже половина опитаних британців готові дозволити чат-ботам допомагати з плануванням, а понад третина — навіть довірити бронювання. Водночас більшість мандрівників усе ще спираються на поради друзів, пошук в інтернеті або традиційні туристичні брошури.

Голова ABTA Марк Танзер пояснив, що технології змінюють поведінку туристів, а також наголосив: "Штучний інтелект відкриває нові можливості, але людський досвід і особисті рекомендації залишаються найціннішими"

Крім того, звіт ABTA показав ще одну тенденцію — усе більше людей подорожують самостійно. Торік таких було майже 20%, і це найвищий показник за останнє десятиліття.

Нагадаємо, що компанія OpenAI додала до ChatGPT функції, які допомагають користувачам виконувати різні щоденні завдання — від організації поїздок до вибору музики. Наразі оновлення доступне лише для користувачів поза межами ЄС.

