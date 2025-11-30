Одеситка виграла суд за допомогою штучного інтелекту: зекономила тисячу доларів (відео)

Українка Олександра Корінь з Одеси виграла судовий спір без допомоги юриста. Жінка використала ChatGPT для складання позовної заяви.

За допомогою ШІ Олександра також розібралася з роботою системи "Електронний суд" та зекономила тисячу доларів, пише "ТСН".

Справа стосувалась продовження терміну подання заяви на спадщину. Після того як Коваль кілька ночей не могла правильно скласти позовну заяву, їй прийшла ідея залучити до цього процесу ChatGPT.

Щоправда, перша спроба була невдалою, бо заява не відповідала вимогам законодавства.

Проте після того, як суд повернув справу, жінка виправила помилку, і суддя ухвалив рішення на її користь. Олександра підрахувала, що зекономила близько тисячі доларів, оплативши лише на підписку чата GPT та судовий збір.

Про те, що позов складений за допомогою штучного інтелекту, у суді не підозрювали, проте й жодних обмежень на це немає.

Водночас у суді наголосили, що про успішне використання віртуальних помічників розповідають лише ті, хто виграв, а ось замінити справжніх юристів ШІ поки що не зможе.

