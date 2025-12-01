Ваш Android может больше: топ-5 полезных функций, которые стоит включить сейчас (фото)

Пользователи Android часто забывают про удобные фишки, давно встроенные в каждый смартфон. Они упрощают повседневную эксплуатацию, повышают безопасность и продуктивность.

Эксперт Android Police поделился из семи неочевидных возможностей Android, которые он "открыл заново" и теперь использует постоянно.

Закрепление приложений

Эта функция позволяет зафиксировать на экране одно приложение, так что выйти из него без ввода пароля или сканирования пальца невозможно. Пригодится, если нужно, например, передать телефон ребенку или показывать фото постороннему так, чтобы они случайно (или намеренно) не открыли ваш мессенджер и другое приватное ПО.

Закрепление приложений Фото: Android Police

Как включить: В "Настройках" -> "Безопасность" (или "Дополнительно") -> "Закрепление приложений" включите соответствующий тумблер.

В "Настройках" -> "Безопасность" (или "Дополнительно") -> "Закрепление приложений" включите соответствующий тумблер. Как пользоваться: Откройте меню недавних приложений, нажмите на иконку нужной программы сверху и выберите "Закрепить". Чтобы выйти, зажмите одновременно кнопки "Назад" и "Домой" (или сделайте долгий свайп вверх).

Живые субтитры (Live Caption)

Инструмент автоматически создает субтитры для любого медиаконтента на телефоне: видео, подкастов, голосовых сообщений и даже ваших собственных записей. Это незаменимо, когда вы не можете включить звук (например, в транспорте или ночью).

Живые субтитры Android Фото: Android Police

Как включить: Нажмите кнопку громкости и тапните по значку субтитров под ползунком. Или зайдите в "Настройки" -> "Специальные возможности" -> "Живые субтитры".

Изначально созданная для людей с нарушениями слуха, эта опция оказалась полезной для всех.

Режим концентрации (Focus Mode)

Этот пресет помогает бороться с прокрастинацией. Вы выбираете отвлекающие приложения (соцсети, игры), и режим ограничивает их использование: иконки становятся серыми, уведомления не приходят, а запустить их нельзя, пока таймер не истечет.

Как включить: "Настройки" -> "Цифровое благополучие" -> "Режим концентрации".

История уведомлений

Если вы случайно смахнули важное уведомление, не прочитав его, это исправит ситуацию. Алгоритм сохраняет журнал всех входящих оповещений за последние 24 часа, даже если вы их удалили.

Как включить: "Настройки" -> "Уведомления" -> "История уведомлений" (нужно активировать тумблер заранее, чтобы журнал начал вестись).

Разделение экрана на Android (реализация в прошивке Xiaomi) Фото: Скриншот

Разделение экрана (Split Screen)

Старая, но незаслуженно забытая функция многозадачности. Она позволяет открыть два приложения одновременно: например, видео на YouTube и заметки, или банковское приложение и калькулятор. Это намного удобнее, чем постоянно переключаться между окнами. В меню недавно открытых программ достаточно зажать окно и выбрать разделение экрана, затем нажать на второе приложение.

