Ваш Android може більше: топ 5 корисних функцій, які варто увімкнути зараз (фото)

Користувачі Android часто забувають про зручні фішки, давно вбудовані в кожен смартфон. Вони спрощують повсякденну експлуатацію, підвищують безпеку і продуктивність.

Експерт Android Police поділився із семи неочевидних можливостей Android, які він "відкрив заново" і тепер використовує постійно.

Закріплення додатків

Ця функція дає змогу зафіксувати на екрані один застосунок, так що вийти з нього без введення пароля або сканування пальця неможливо. Стане в пригоді, якщо потрібно, наприклад, передати телефон дитині або показувати фото сторонній людині так, щоб вона випадково (або навмисно) не відкрила ваш месенджер та інше приватне ПЗ.

Закріплення додатків Фото: Android Police

Як увімкнути: У "Налаштуваннях" -> "Безпека" (або "Додатково") -> "Закріплення додатків" увімкніть відповідний тумблер.

У "Налаштуваннях" -> "Безпека" (або "Додатково") -> "Закріплення додатків" увімкніть відповідний тумблер. Як користуватися: Відкрийте меню недавніх застосунків, натисніть на іконку потрібної програми зверху та виберіть "Закріпити". Щоб вийти, затисніть одночасно кнопки "Назад" і "Додому" (або зробіть довгий свайп угору).

Відео дня

Живі субтитри (Live Caption)

Інструмент автоматично створює субтитри для будь-якого медіаконтенту на телефоні: відео, подкастів, голосових повідомлень і навіть ваших власних записів. Це незамінне, коли ви не можете ввімкнути звук (наприклад, у транспорті або вночі).

Живі субтитри Android Фото: Android Police

Як увімкнути: Натисніть кнопку гучності й тапніть по значку субтитрів під повзунком. Або зайдіть у "Налаштування" -> "Спеціальні можливості" -> "Живі субтитри".

Спочатку створена для людей із порушеннями слуху, ця опція виявилася корисною для всіх.

Режим концентрації (Focus Mode)

Цей пресет допомагає боротися з прокрастинацією. Ви обираєте додатки, що відволікають (соцмережі, ігри), і режим обмежує їхнє використання: іконки стають сірими, сповіщення не надходять, а запустити їх не можна, доки не спливе таймер.

Як увімкнути: "Налаштування" -> "Цифрове благополуччя" -> "Режим концентрації".

Історія повідомлень

Якщо ви випадково змахнули важливе повідомлення, не прочитавши його, це виправить ситуацію. Алгоритм зберігає журнал усіх вхідних сповіщень за останні 24 години, навіть якщо ви їх видалили.

Як увімкнути: "Налаштування" -> "Повідомлення" -> "Історія повідомлень" (потрібно активувати тумблер заздалегідь, щоб журнал почав вестися).

Поділ екрана на Android (реалізація в прошивці Xiaomi) Фото: Скриншот

Поділ екрана (Split Screen)

Стара, але незаслужено забута функція багатозадачності. Вона дає змогу відкрити два додатки одночасно: наприклад, відео на YouTube і нотатки, або банківський додаток і калькулятор. Це набагато зручніше, ніж постійно перемикатися між вікнами. У меню нещодавно відкритих програм достатньо затиснути вікно і вибрати поділ екрана, потім натиснути на другий додаток.

Раніше повідомлялося, як продовжити роботу смартфона під час блекауту. В умовах відключень кожен відсоток заряду акумулятора набуває особливої цінності. Існують параметри, оптимізація яких дасть змогу гаджету протриматися довше без підключення до розетки.