Новые iPhone бесят: 5 ненужных функций iOS 26, которые легко отключить (фото)

iOS 26 принесла на iPhone множество интересных функций. Но некоторые изменения оказались спорными. "Прозрачный" дизайн, переделанный интерфейс скриншотов и странности клавиатуры заставили многих скучать по iOS 18.

К счастью, большинство раздражающих нововведений можно отключить или настроить под себя. В издании TechRadar поделились проверенными способами, как вернуть iPhone привычный вид и удобство.

Liquid Glass

Главная фишка оформления iOS 26 — полупрозрачные элементы интерфейса. Это выглядит эффектно на презентации, но в жизни часто мешает читать текст из-за наслоения контента. Полностью вернуть старый вид нельзя, но можно значительно улучшить читаемость.

Достаточно зайти в "Настройки" > "Универсальный доступ" > "Дисплей и размер текста" и включите тумблер "Уменьшение прозрачности". Интерфейс станет более матовым и контрастным.

Cкриншоты

В актуальной версии iOS скриншот сразу открывается на весь экран с инструментами редактирования. Это удобно, если нужно сразу что-то нарисовать, но занимает лишнее время, когда нужно быстро сохранить картинку и продолжить работу.

Чтобы убрать этот нюанс, перейдите в "Настройки" > "Основные" > "Снимок экрана" и отключите опцию "Полноэкранный предпросмотр". Теперь снимки экрана снова будут отображаться в виде аккуратной миниатюры в углу экрана.

Вкладки в Safari

Apple снова экспериментирует с браузером, сжав адресную строку и спрятав полезные кнопки за многоточием. Это требует лишних нажатий для простых действий.

В "Настройках" > "Приложения" > "Safari", прокрутите до раздела "Вкладки" и выберите привычный стиль отображения панели вкладок (сверху или снизу), чтобы вернуть удобные кнопки на место.

Случайный ввод текста

Функция непрерывного ввода (свайпом) хороша в теории, но на практике часто срабатывает случайно, когда палец просто скользит по клавиатуре.

В разделе параметров "Клавиатура" можно выключить тумблер "Проведение пальцем для ввода" (Slide to Type), чтобы случайные слова в сообщениях больше не появлялись.

Время повтора будильника

Наконец-то Apple разрешила менять стандартный 9-минутный интервал повтора будильника, который раздражал пользователей годами. Этот тот случай, когда нововведение полезное и его стоит активировать.

В приложении "Часы" откройте настройки будильника, нажмите на "Продолжительность повтора" и выберите любое время от 1 до 15 минут. Теперь вы сами решаете, на сколько откладывать второй сигнал при пробуждении.

