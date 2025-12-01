Новые iPhone бесят: 5 ненужных функций iOS 26, которые легко отключить (фото)
iOS 26 принесла на iPhone множество интересных функций. Но некоторые изменения оказались спорными. "Прозрачный" дизайн, переделанный интерфейс скриншотов и странности клавиатуры заставили многих скучать по iOS 18.
К счастью, большинство раздражающих нововведений можно отключить или настроить под себя. В издании TechRadar поделились проверенными способами, как вернуть iPhone привычный вид и удобство.
Liquid Glass
Главная фишка оформления iOS 26 — полупрозрачные элементы интерфейса. Это выглядит эффектно на презентации, но в жизни часто мешает читать текст из-за наслоения контента. Полностью вернуть старый вид нельзя, но можно значительно улучшить читаемость.
Достаточно зайти в "Настройки" > "Универсальный доступ" > "Дисплей и размер текста" и включите тумблер "Уменьшение прозрачности". Интерфейс станет более матовым и контрастным.
Cкриншоты
В актуальной версии iOS скриншот сразу открывается на весь экран с инструментами редактирования. Это удобно, если нужно сразу что-то нарисовать, но занимает лишнее время, когда нужно быстро сохранить картинку и продолжить работу.
Чтобы убрать этот нюанс, перейдите в "Настройки" > "Основные" > "Снимок экрана" и отключите опцию "Полноэкранный предпросмотр". Теперь снимки экрана снова будут отображаться в виде аккуратной миниатюры в углу экрана.
Вкладки в Safari
Apple снова экспериментирует с браузером, сжав адресную строку и спрятав полезные кнопки за многоточием. Это требует лишних нажатий для простых действий.
В "Настройках" > "Приложения" > "Safari", прокрутите до раздела "Вкладки" и выберите привычный стиль отображения панели вкладок (сверху или снизу), чтобы вернуть удобные кнопки на место.
Случайный ввод текста
Функция непрерывного ввода (свайпом) хороша в теории, но на практике часто срабатывает случайно, когда палец просто скользит по клавиатуре.
В разделе параметров "Клавиатура" можно выключить тумблер "Проведение пальцем для ввода" (Slide to Type), чтобы случайные слова в сообщениях больше не появлялись.
Время повтора будильника
Наконец-то Apple разрешила менять стандартный 9-минутный интервал повтора будильника, который раздражал пользователей годами. Этот тот случай, когда нововведение полезное и его стоит активировать.
В приложении "Часы" откройте настройки будильника, нажмите на "Продолжительность повтора" и выберите любое время от 1 до 15 минут. Теперь вы сами решаете, на сколько откладывать второй сигнал при пробуждении.
Ранее сообщалось про топ-5 способов улучшить операционную систему iOS 26. Многие пользователи до сих пор недовольны обновлением iOS 26. Некоторые даже пытаются "откатить" свои iPhone обратно в iOS 18. Но есть и гораздо более простой способ привести в порядок свой смартфон.